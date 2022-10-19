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ВСУ за сутки выпустили 13 cнарядов по району недалеко от Запорожской АЭС
ВСУ за сутки выпустили 13 cнарядов по району недалеко от Запорожской АЭС - РИА Новости, 19.10.2022
ВСУ за сутки выпустили 13 cнарядов по району недалеко от Запорожской АЭС
Артиллерия киевского режима в течение суток в течение суток выпустила 13 cнарядов по северной окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:15
2022-10-19T14:15
2022-10-19T17:18
специальная военная операция на украине
происшествия
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Артиллерия киевского режима в течение суток в течение суток выпустила 13 cнарядов по северной окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС, ответным огнем российская артиллерия подавила огневые средства противника, жертв и разрушений на ЗАЭС нет, радиационная обстановка в норме, сообщило в среду Министерство обороны РФ."В течение суток артиллерией ВСУ было выпущено 13 снарядов по северной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены", - говорится в сводке военного ведомства."Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме", - подчеркивает МО РФ.
энергодар
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
14:15 19.10.2022 (обновлено: 17:18 19.10.2022)
ВСУ за сутки выпустили 13 cнарядов по району недалеко от Запорожской АЭС
Минобороны России: ВСУ за сутки выпустили 13 cнарядов по окраине Энергодара близ ЗАЭС