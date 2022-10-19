https://ria.ru/20221019/energodar-1825104367.html

ВСУ за сутки выпустили 13 cнарядов по району недалеко от Запорожской АЭС

ВСУ за сутки выпустили 13 cнарядов по району недалеко от Запорожской АЭС - РИА Новости, 19.10.2022

ВСУ за сутки выпустили 13 cнарядов по району недалеко от Запорожской АЭС

Артиллерия киевского режима в течение суток в течение суток выпустила 13 cнарядов по северной окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС,... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:15

2022-10-19T14:15

2022-10-19T17:18

специальная военная операция на украине

происшествия

энергодар

вооруженные силы украины

запорожская аэс

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Артиллерия киевского режима в течение суток в течение суток выпустила 13 cнарядов по северной окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС, ответным огнем российская артиллерия подавила огневые средства противника, жертв и разрушений на ЗАЭС нет, радиационная обстановка в норме, сообщило в среду Министерство обороны РФ."В течение суток артиллерией ВСУ было выпущено 13 снарядов по северной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены", - говорится в сводке военного ведомства."Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме", - подчеркивает МО РФ.

энергодар

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс