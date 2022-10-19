https://ria.ru/20221019/energodar-1825008782.html

Украинские войска усилили обстрел Энергодара, сообщили власти региона

Украинские войска усилили обстрел Энергодара, сообщили власти региона - РИА Новости, 19.10.2022

Украинские войска усилили обстрел Энергодара, сообщили власти региона

Украинские войска усилили обстрел Энергодара, в городе частично пропало электричество, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T00:59

2022-10-19T00:59

2022-10-19T01:25

специальная военная операция на украине

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владимир рогов

энергодар

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Украинские войска усилили обстрел Энергодара, в городе частично пропало электричество, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Украинские войска вечером во вторник открыли артиллерийский огонь по пригороду Энергодара, было зафиксировано около 10 попаданий в районах ТЭС и промзоны.По его словам, под удары попали различные районы города. Степень возможных разрушений уточняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энергодар

запорожская область

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в мире, владимир рогов, энергодар, запорожская область, россия