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Украинские войска усилили обстрел Энергодара, сообщили власти региона - РИА Новости, 19.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/energodar-1825008782.html
Украинские войска усилили обстрел Энергодара, сообщили власти региона
Украинские войска усилили обстрел Энергодара, сообщили власти региона - РИА Новости, 19.10.2022
Украинские войска усилили обстрел Энергодара, сообщили власти региона
Украинские войска усилили обстрел Энергодара, в городе частично пропало электричество, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T00:59
2022-10-19T01:25
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
энергодар
запорожская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Украинские войска усилили обстрел Энергодара, в городе частично пропало электричество, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Украинские войска вечером во вторник открыли артиллерийский огонь по пригороду Энергодара, было зафиксировано около 10 попаданий в районах ТЭС и промзоны.По его словам, под удары попали различные районы города. Степень возможных разрушений уточняется.
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в мире, владимир рогов, энергодар, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Энергодар, Запорожская область, Россия
00:59 19.10.2022 (обновлено: 01:25 19.10.2022)
 
Украинские войска усилили обстрел Энергодара, сообщили власти региона

Член ГСА Запорожской области Рогов заявил, что ВСУ усилили обстрел Энергодара

© РИА Новости / Виктор ЗванцевВъезд в Энергодар
Въезд в Энергодар - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Виктор Званцев
Въезд в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Украинские войска усилили обстрел Энергодара, в городе частично пропало электричество, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Украинские войска вечером во вторник открыли артиллерийский огонь по пригороду Энергодара, было зафиксировано около 10 попаданий в районах ТЭС и промзоны.
"Сейчас обстрелы усилились. В городе частично пропало электричество. В данный момент обстрелы города продолжаются", - сказал Рогов.
По его словам, под удары попали различные районы города. Степень возможных разрушений уточняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЭнергодарЗапорожская областьРоссия
 
 
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