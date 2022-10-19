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Украинские войска усилили обстрел Энергодара, сообщили власти региона
Украинские войска усилили обстрел Энергодара, сообщили власти региона - РИА Новости, 19.10.2022
Украинские войска усилили обстрел Энергодара, сообщили власти региона
Украинские войска усилили обстрел Энергодара, в городе частично пропало электричество, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T00:59
2022-10-19T00:59
2022-10-19T01:25
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Украинские войска усилили обстрел Энергодара, в городе частично пропало электричество, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Украинские войска вечером во вторник открыли артиллерийский огонь по пригороду Энергодара, было зафиксировано около 10 попаданий в районах ТЭС и промзоны.По его словам, под удары попали различные районы города. Степень возможных разрушений уточняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Энергодар, Запорожская область, Россия
00:59 19.10.2022 (обновлено: 01:25 19.10.2022)
Украинские войска усилили обстрел Энергодара, сообщили власти региона
Член ГСА Запорожской области Рогов заявил, что ВСУ усилили обстрел Энергодара