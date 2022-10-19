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Власти Украины сообщили о введении ограничения поставок электроэнергии - РИА Новости, 19.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/elektroenergiya-1825232245.html
Власти Украины сообщили о введении ограничения поставок электроэнергии
Власти Украины сообщили о введении ограничения поставок электроэнергии - РИА Новости, 19.10.2022
Власти Украины сообщили о введении ограничения поставок электроэнергии
На всей территории Украины ввели ограничение поставок электроэнергии, заявил в своем Telegram-канале замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T21:39
2022-10-19T22:23
украина
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
кирилл тимошенко
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. На всей территории Украины ввели ограничение поставок электроэнергии, заявил в своем Telegram-канале замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко."Завтра, 20 октября, по всей Украине будут вводиться ограничения поставки электроэнергии", — написал Тимошенко.Он призвал жителей всех регионов минимизировать использование электроэнергии с 7:00 до 23:00, предупредив, что в противном случае временных отключений не избежать.По словам Тимошенко, в первую очередь ограничения коснутся предприятий и заводов. Также в городах ограничат уличное освещение.Позднее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" на своей странице в соцсети выступила с разъяснениями о порядке ограничений. Отключения не будут одновременными, а пройдут в "веерном" режиме и не более чем на четыре часа, утверждает оператор."Причина завтрашних ограничений — дефицит мощности в системе. Не исключаем, что с наступлением холодов мы будем просить о вашей помощи чаще", — добавили в "Укрэнерго".В свою очередь, директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что удары российских военных повредили 40 процентов энергетической инфраструктуры страны.По данным специалиста, хотя генерирующие электростанции серьезно пострадали, основной ущерб нанесен непосредственно сети. Харченко объяснил, что если для переключения на резервное питание потребуется несколько часов, то для восстановления генерирующих мощностей необходимо высокотехнологичное оборудование. На его изготовление может уйти от девяти месяцев до полутора лет, уточнил эксперт.Глава центра также сообщил, что сегодня и завтра жителям подконтрольных Киеву территорий следует ожидать аварийные и плановые отключения электроэнергии. Российские военные начали наносить удары по инфраструктуре бывшей советской республики 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, организованного украинскими спецслужбами. Как указал президент Владимир Путин, взрывом на переправе Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Глава государства подчеркнул, что "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Вооруженные силы России наносят удары по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей Украине, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
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украина, в мире, киев, россия, кирилл тимошенко
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Кирилл Тимошенко
21:39 19.10.2022 (обновлено: 22:23 19.10.2022)
 
Власти Украины сообщили о введении ограничения поставок электроэнергии

Офис Зеленского: 20 октября на Украине будет введено ограничение поставок электроэнергии

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. На всей территории Украины ввели ограничение поставок электроэнергии, заявил в своем Telegram-канале замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
"Завтра, 20 октября, по всей Украине будут вводиться ограничения поставки электроэнергии", — написал Тимошенко.
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Он призвал жителей всех регионов минимизировать использование электроэнергии с 7:00 до 23:00, предупредив, что в противном случае временных отключений не избежать.
По словам Тимошенко, в первую очередь ограничения коснутся предприятий и заводов. Также в городах ограничат уличное освещение.

Позднее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" на своей странице в соцсети выступила с разъяснениями о порядке ограничений. Отключения не будут одновременными, а пройдут в "веерном" режиме и не более чем на четыре часа, утверждает оператор.
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"Причина завтрашних ограничений — дефицит мощности в системе. Не исключаем, что с наступлением холодов мы будем просить о вашей помощи чаще", — добавили в "Укрэнерго".
В свою очередь, директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что удары российских военных повредили 40 процентов энергетической инфраструктуры страны.

"К сожалению, с теми новыми данными, которые мы сейчас видим, около 40 процентов общей инфраструктуры и наших генерирующих мощностей очень серьезно повреждены", — сказал он в прямом эфире украинского единого новостного марафона.

По данным специалиста, хотя генерирующие электростанции серьезно пострадали, основной ущерб нанесен непосредственно сети.
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Харченко объяснил, что если для переключения на резервное питание потребуется несколько часов, то для восстановления генерирующих мощностей необходимо высокотехнологичное оборудование. На его изготовление может уйти от девяти месяцев до полутора лет, уточнил эксперт.
Глава центра также сообщил, что сегодня и завтра жителям подконтрольных Киеву территорий следует ожидать аварийные и плановые отключения электроэнергии.
Российские военные начали наносить удары по инфраструктуре бывшей советской республики 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, организованного украинскими спецслужбами. Как указал президент Владимир Путин, взрывом на переправе Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Глава государства подчеркнул, что "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Вооруженные силы России наносят удары по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей Украине, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
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