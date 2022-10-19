https://ria.ru/20221019/elektroenergiya-1825005044.html

Немецкая сеть магазинов хочет сократить время работы для экономии энергии

Немецкая сеть магазинов хочет сократить время работы для экономии энергии - РИА Новости, 19.10.2022

Немецкая сеть магазинов хочет сократить время работы для экономии энергии

Известная немецкая сеть магазинов-дискаунтеров Aldi Nord решила скорректировать часы работы, чтобы сократить потребление электроэнергии, и объявила, что с 1... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T00:00

2022-10-19T00:00

2022-10-19T00:00

технологии

россия

украина

европа

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БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Известная немецкая сеть магазинов-дискаунтеров Aldi Nord решила скорректировать часы работы, чтобы сократить потребление электроэнергии, и объявила, что с 1 ноября текущего года ее торговые точки будут закрываться в 20.00, то есть на час-два раньше обычного.В настоящее время супермаркеты Aldi Nord работают до 21.00 и до 22.00 часов.Как уточнили представители сети, пока предполагается, что нововведение будет распространяться на зимний период 2022-2023 годов.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221018/energonositeli-1824976019.html

россия

украина

европа

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, россия, украина, европа, владимир путин, twitter