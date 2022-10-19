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Немецкая сеть магазинов хочет сократить время работы для экономии энергии - РИА Новости, 19.10.2022
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Немецкая сеть магазинов хочет сократить время работы для экономии энергии
Немецкая сеть магазинов хочет сократить время работы для экономии энергии - РИА Новости, 19.10.2022
Немецкая сеть магазинов хочет сократить время работы для экономии энергии
Известная немецкая сеть магазинов-дискаунтеров Aldi Nord решила скорректировать часы работы, чтобы сократить потребление электроэнергии, и объявила, что с 1... РИА Новости, 19.10.2022
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БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Известная немецкая сеть магазинов-дискаунтеров Aldi Nord решила скорректировать часы работы, чтобы сократить потребление электроэнергии, и объявила, что с 1 ноября текущего года ее торговые точки будут закрываться в 20.00, то есть на час-два раньше обычного.В настоящее время супермаркеты Aldi Nord работают до 21.00 и до 22.00 часов.Как уточнили представители сети, пока предполагается, что нововведение будет распространяться на зимний период 2022-2023 годов.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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Технологии, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Twitter
00:00 19.10.2022
 
Немецкая сеть магазинов хочет сократить время работы для экономии энергии

Немецкая сеть супермаркетов Aldi Nord сократит время работы для экономии электроэнергии

© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Марина Лысцева
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БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Известная немецкая сеть магазинов-дискаунтеров Aldi Nord решила скорректировать часы работы, чтобы сократить потребление электроэнергии, и объявила, что с 1 ноября текущего года ее торговые точки будут закрываться в 20.00, то есть на час-два раньше обычного.
"Aldi Nord корректирует часы работы многочисленных магазинов и тем самым активно содействует экономии электроэнергии. С 01.11.22 эти магазины будут закрываться в 20.00", - говорится в официальном аккаунте торговой сети в Twitter.
В настоящее время супермаркеты Aldi Nord работают до 21.00 и до 22.00 часов.
Как уточнили представители сети, пока предполагается, что нововведение будет распространяться на зимний период 2022-2023 годов.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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