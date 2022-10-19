https://ria.ru/20221019/elektroenergiya-1825005044.html
Немецкая сеть магазинов хочет сократить время работы для экономии энергии
Немецкая сеть магазинов хочет сократить время работы для экономии энергии - РИА Новости, 19.10.2022
Немецкая сеть магазинов хочет сократить время работы для экономии энергии
Известная немецкая сеть магазинов-дискаунтеров Aldi Nord решила скорректировать часы работы, чтобы сократить потребление электроэнергии, и объявила, что с 1... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T00:00
2022-10-19T00:00
2022-10-19T00:00
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БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Известная немецкая сеть магазинов-дискаунтеров Aldi Nord решила скорректировать часы работы, чтобы сократить потребление электроэнергии, и объявила, что с 1 ноября текущего года ее торговые точки будут закрываться в 20.00, то есть на час-два раньше обычного.В настоящее время супермаркеты Aldi Nord работают до 21.00 и до 22.00 часов.Как уточнили представители сети, пока предполагается, что нововведение будет распространяться на зимний период 2022-2023 годов.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221018/energonositeli-1824976019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, украина, европа, владимир путин, twitter
Технологии, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Twitter
Немецкая сеть магазинов хочет сократить время работы для экономии энергии
Немецкая сеть супермаркетов Aldi Nord сократит время работы для экономии электроэнергии