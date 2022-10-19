https://ria.ru/20221019/ekonomika-1825018768.html

Между Россией и КНР открылся новый железнодорожный контейнерный маршрут

Между Россией и КНР открылся новый железнодорожный контейнерный маршрут - РИА Новости, 19.10.2022

Между Россией и КНР открылся новый железнодорожный контейнерный маршрут

Генеральное консульство России в Харбине заявило об открытии нового нового железнодорожного грузового маршрута между Россией и Китаем. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T06:46

2022-10-19T06:46

2022-10-19T11:15

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ПЕКИН, 19 окт — РИА Новости. Генеральное консульство России в Харбине заявило об открытии нового нового железнодорожного грузового маршрута между Россией и Китаем."В начале октября через железнодорожный пункт пропуска Забайкальск — Маньчжурия прошел первый грузовой состав в Москву из китайского города Телин (провинция Ляонин. — Прим. ред.). На нем в нашу страну отправилось 50 контейнеров с экспортными товарами общей стоимостью порядка 77 миллионов юаней (около 662 миллионов рублей. — Прим. ред.)", — говорится в Telegram-канале дипмиссии.Расстояние между пунктами отправления и назначения составляет около семи с половиной тысяч километров, доставка по новому маршруту займет 15 дней.В генконсульстве напомнили, что с января по август через пункт пропуска Забайкальск — Маньчжурия в обе стороны проследовали более трех тысяч контейнерных поездов — почти на 40 процентов больше, чем годом ранее.По данным Главного таможенного управления КНР, за первые восемь месяцев этого года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 31,4 процента — до 117,205 миллиарда долларов. А в 2021-м он достиг рекордных 146,887 миллиарда.

https://ria.ru/20221013/gaz-1823676341.html

https://ria.ru/20221019/pakistan-1825010124.html

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экономика, россия, китай, ляонин, в мире