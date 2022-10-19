https://ria.ru/20221019/dtp-1825022731.html

В Оренбургской области двое полицейских погибли в ДТП

В Оренбургской области двое полицейских погибли в ДТП - РИА Новости, 19.10.2022

В Оренбургской области двое полицейских погибли в ДТП

Двое полицейских погибли, еще один правоохранитель пострадал при опрокидывании автомобиля в кювет в Оренбургской области, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T08:19

2022-10-19T08:19

2022-10-19T08:19

происшествия

оренбургская область

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УФА, 19 окт - РИА Новости. Двое полицейских погибли, еще один правоохранитель пострадал при опрокидывании автомобиля в кювет в Оренбургской области, сообщили в СУСК РФ по региону."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области устанавливаются обстоятельства гибели двоих сотрудников правоохранительных органов в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории Гайского городского округа", - говорится в сообщении.По данным следствия, 18 октября на участке автодороги Оренбург-Орск автомобиль опрокинулся в кювет."В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое мужчин 26 и 37 лет, травмирован 28-летний молодой человек, которому на месте была оказана медицинская помощь", - уточняется в сообщении.В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Все пострадавшие являются сотрудниками МУ МВД России "Орское" и в момент произошедшего находились не при исполнении должностных обязанностей, информирует ведомство.

https://ria.ru/20221003/dtp-1821196229.html

https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html

оренбургская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оренбургская область