https://ria.ru/20221019/dtp-1825022731.html
В Оренбургской области двое полицейских погибли в ДТП
В Оренбургской области двое полицейских погибли в ДТП - РИА Новости, 19.10.2022
В Оренбургской области двое полицейских погибли в ДТП
Двое полицейских погибли, еще один правоохранитель пострадал при опрокидывании автомобиля в кювет в Оренбургской области, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T08:19
2022-10-19T08:19
2022-10-19T08:19
происшествия
оренбургская область
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УФА, 19 окт - РИА Новости. Двое полицейских погибли, еще один правоохранитель пострадал при опрокидывании автомобиля в кювет в Оренбургской области, сообщили в СУСК РФ по региону."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области устанавливаются обстоятельства гибели двоих сотрудников правоохранительных органов в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории Гайского городского округа", - говорится в сообщении.По данным следствия, 18 октября на участке автодороги Оренбург-Орск автомобиль опрокинулся в кювет."В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое мужчин 26 и 37 лет, травмирован 28-летний молодой человек, которому на месте была оказана медицинская помощь", - уточняется в сообщении.В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Все пострадавшие являются сотрудниками МУ МВД России "Орское" и в момент произошедшего находились не при исполнении должностных обязанностей, информирует ведомство.
https://ria.ru/20221003/dtp-1821196229.html
https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область
Происшествия, Оренбургская область
В Оренбургской области двое полицейских погибли в ДТП
Двое полицейских погибли и один пострадал при опрокидывании машины в кювет под Оренбургом
УФА, 19 окт - РИА Новости.
Двое полицейских погибли, еще один правоохранитель пострадал при опрокидывании автомобиля в кювет в Оренбургской области, сообщили
в СУСК РФ по региону.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области устанавливаются обстоятельства гибели двоих сотрудников правоохранительных органов в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории Гайского городского округа", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 18 октября на участке автодороги Оренбург-Орск автомобиль опрокинулся в кювет.
"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое мужчин 26 и 37 лет, травмирован 28-летний молодой человек, которому на месте была оказана медицинская помощь", - уточняется в сообщении.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Все пострадавшие являются сотрудниками МУ МВД России "Орское" и в момент произошедшего находились не при исполнении должностных обязанностей, информирует ведомство.