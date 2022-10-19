Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области двое полицейских погибли в ДТП - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221019/dtp-1825022731.html
В Оренбургской области двое полицейских погибли в ДТП
В Оренбургской области двое полицейских погибли в ДТП - РИА Новости, 19.10.2022
В Оренбургской области двое полицейских погибли в ДТП
Двое полицейских погибли, еще один правоохранитель пострадал при опрокидывании автомобиля в кювет в Оренбургской области, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T08:19
2022-10-19T08:19
происшествия
оренбургская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
УФА, 19 окт - РИА Новости. Двое полицейских погибли, еще один правоохранитель пострадал при опрокидывании автомобиля в кювет в Оренбургской области, сообщили в СУСК РФ по региону."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области устанавливаются обстоятельства гибели двоих сотрудников правоохранительных органов в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории Гайского городского округа", - говорится в сообщении.По данным следствия, 18 октября на участке автодороги Оренбург-Орск автомобиль опрокинулся в кювет."В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое мужчин 26 и 37 лет, травмирован 28-летний молодой человек, которому на месте была оказана медицинская помощь", - уточняется в сообщении.В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Все пострадавшие являются сотрудниками МУ МВД России "Орское" и в момент произошедшего находились не при исполнении должностных обязанностей, информирует ведомство.
https://ria.ru/20221003/dtp-1821196229.html
https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оренбургская область
Происшествия, Оренбургская область
08:19 19.10.2022
 
В Оренбургской области двое полицейских погибли в ДТП

Двое полицейских погибли и один пострадал при опрокидывании машины в кювет под Оренбургом

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 19 окт - РИА Новости. Двое полицейских погибли, еще один правоохранитель пострадал при опрокидывании автомобиля в кювет в Оренбургской области, сообщили в СУСК РФ по региону.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области устанавливаются обстоятельства гибели двоих сотрудников правоохранительных органов в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории Гайского городского округа", - говорится в сообщении.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 16:10
В Ленинградской области пьяный начальник УМВД устроил ДТП
По данным следствия, 18 октября на участке автодороги Оренбург-Орск автомобиль опрокинулся в кювет.
"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое мужчин 26 и 37 лет, травмирован 28-летний молодой человек, которому на месте была оказана медицинская помощь", - уточняется в сообщении.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Все пострадавшие являются сотрудниками МУ МВД России "Орское" и в момент произошедшего находились не при исполнении должностных обязанностей, информирует ведомство.
На месте ДТП на выезде из Махачкалы - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 15:12
Крупные ДТП в России в 2022 году
 
ПроисшествияОренбургская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала