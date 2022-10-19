17:43 19.10.2022 (обновлено: 17:44 19.10.2022)
ВСУ обстреляли Донецк
Представительство ДНР: украинские боевики выпустили по Донецку 13 снарядов за три минуты
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов калибром 152 миллиметра за три минуты, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.12 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 17.15 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 17.15 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях ведомства в его Telegram-канале.
Также представительство зафиксировало обстрел Горловки в 17.07. Украинские войска выпустили по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.