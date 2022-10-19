https://ria.ru/20221019/dnr-1825180420.html

ВСУ обстреляли Донецк

ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.10.2022

ВСУ обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов калибром 152 миллиметра за три минуты, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:43

2022-10-19T17:43

2022-10-19T17:44

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

горловка

красногоровка

сцкк

нато

стирол

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ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов калибром 152 миллиметра за три минуты, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.12 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 17.15 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 17.15 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях ведомства в его Telegram-канале.Также представительство зафиксировало обстрел Горловки в 17.07. Украинские войска выпустили по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221019/military-1825128630.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

горловка

красногоровка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, горловка, красногоровка, сцкк, нато, стирол