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В Приморье депутата Хасанского округа подозревают в мошенничестве
В Приморье депутата Хасанского округа подозревают в мошенничестве - РИА Новости, 19.10.2022
В Приморье депутата Хасанского округа подозревают в мошенничестве
Депутат думы Хасанского муниципального округа Приморья подозревается в мошенничестве при обустройстве проезда к поврежденному ливнями мосту осенью прошлого... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:04
2022-10-19T14:04
2022-10-19T14:05
происшествия
россия
хасанский район
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ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости. Депутат думы Хасанского муниципального округа Приморья подозревается в мошенничестве при обустройстве проезда к поврежденному ливнями мосту осенью прошлого года, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по региону.По данным следствия, в октябре прошлого года после дождей обстановка в микрорайоне Рыбак Славянского поселения была признана чрезвычайной, требовался технологический проезд на косу рядом с аварийным мостом. За работу, по устной договоренности, взялся предприниматель - местный депутат. Контракт планировалось заключить после выполнения работ. Подозреваемый заведомо неверно указал объёмы выполненных работ, предоставив недостоверный акт, который оплатила администрация, отметили в следственном управлении."Таким образом, подозреваемый из корыстных побуждений похитил принадлежащие указанному муниципальному образованию денежные средства в сумме 753 тысячи 600 рублей... причинив администрации Славянского городского поселения ущерб на указанную сумму", - говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество" (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
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происшествия, россия, хасанский район
Происшествия, Россия, Хасанский район
14:04 19.10.2022 (обновлено: 14:05 19.10.2022)
В Приморье депутата Хасанского округа подозревают в мошенничестве
Депутата района Приморья подозревают в мошенничестве при обустройстве проезда после ливней
ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости.
Депутат думы Хасанского муниципального округа Приморья подозревается в мошенничестве при обустройстве проезда к поврежденному ливнями мосту осенью прошлого года, возбуждено уголовное дело, сообщило
СУСК РФ по региону.
По данным следствия, в октябре прошлого года после дождей обстановка в микрорайоне Рыбак Славянского поселения была признана чрезвычайной, требовался технологический проезд на косу рядом с аварийным мостом. За работу, по устной договоренности, взялся предприниматель - местный депутат. Контракт планировалось заключить после выполнения работ. Подозреваемый заведомо неверно указал объёмы выполненных работ, предоставив недостоверный акт, который оплатила администрация, отметили в следственном управлении.
"Таким образом, подозреваемый из корыстных побуждений похитил принадлежащие указанному муниципальному образованию денежные средства в сумме 753 тысячи 600 рублей... причинив администрации Славянского городского поселения ущерб на указанную сумму", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество" (ч. 3 ст. 159 УК РФ).