https://ria.ru/20221019/deputat-1825102102.html

В Приморье депутата Хасанского округа подозревают в мошенничестве

В Приморье депутата Хасанского округа подозревают в мошенничестве - РИА Новости, 19.10.2022

В Приморье депутата Хасанского округа подозревают в мошенничестве

Депутат думы Хасанского муниципального округа Приморья подозревается в мошенничестве при обустройстве проезда к поврежденному ливнями мосту осенью прошлого... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:04

2022-10-19T14:04

2022-10-19T14:05

происшествия

россия

хасанский район

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ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости. Депутат думы Хасанского муниципального округа Приморья подозревается в мошенничестве при обустройстве проезда к поврежденному ливнями мосту осенью прошлого года, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по региону.По данным следствия, в октябре прошлого года после дождей обстановка в микрорайоне Рыбак Славянского поселения была признана чрезвычайной, требовался технологический проезд на косу рядом с аварийным мостом. За работу, по устной договоренности, взялся предприниматель - местный депутат. Контракт планировалось заключить после выполнения работ. Подозреваемый заведомо неверно указал объёмы выполненных работ, предоставив недостоверный акт, который оплатила администрация, отметили в следственном управлении."Таким образом, подозреваемый из корыстных побуждений похитил принадлежащие указанному муниципальному образованию денежные средства в сумме 753 тысячи 600 рублей... причинив администрации Славянского городского поселения ущерб на указанную сумму", - говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество" (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

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происшествия, россия, хасанский район