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Садовод рассказала, когда лучше сажать растения на даче - РИА Новости, 19.10.2022
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Садовод рассказала, когда лучше сажать растения на даче
Садовод рассказала, когда лучше сажать растения на даче - РИА Новости, 19.10.2022
Садовод рассказала, когда лучше сажать растения на даче
Посадкой каких культур нужно заниматься осенью, рассказала в интервью радио Sputnik ландшафтный дизайнер, блогер, телеведущая, автор книг по садоводству,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T02:15
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общество
россия
ольга воронова
дача
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Посадкой каких культур нужно заниматься осенью, рассказала в интервью радио Sputnik ландшафтный дизайнер, блогер, телеведущая, автор книг по садоводству, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.По ее словам, именно в это время года лучше посадить плодовые деревья и кустарники.Также осень является лучшим временем для посадки хвойных растений, продолжила она."Весь октябрь можно сажать до того времени, пока не похолодает до +3... +5 градусов. При такой температуре уже плохо работает почвенная микрофлора, могут где-то не сработать микроорганизмы, да и саженцы не успеют прижиться. Если на улице +10, то это считается самая классика", — отметила эксперт Союза садоводов России.Тем, у кого на участке есть грядки, сейчас нужно внести в почву подкормку (например, золу), чтобы компенсировать ушедшие вместе с урожаем вещества, добавила Воронова.Посадку травянистых многолетников лучше отложить до весны, а у тех многолетних цветов, которые уже растут у вас на участке, осенью хорошо было бы срезать стебли, порекомендовала специалист.Обматывать стволы деревьев от мышей она советует в ноябре, перед самым снегом — сейчас еще тепло и стволы могут подопреть.
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общество, россия, ольга воронова, дача
Общество, Россия, Ольга Воронова, Дача
02:15 19.10.2022
 
Садовод рассказала, когда лучше сажать растения на даче

Садовод Воронова посоветовала сажать на даче осенью плодовые деревья и кустарники

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкМужчина на дачном участке
Мужчина на дачном участке - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Мужчина на дачном участке. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Посадкой каких культур нужно заниматься осенью, рассказала в интервью радио Sputnik ландшафтный дизайнер, блогер, телеведущая, автор книг по садоводству, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
По ее словам, именно в это время года лучше посадить плодовые деревья и кустарники.

"Все плодовые культуры, в том числе виноград, сажать лучше осенью, потому что весной саженцы продают в марте, а сажать надо в мае. И у 80 процентов дачников не получается их сохранить, и в итоге они сгнивают. Можно сажать и смородину, и крыжовник, и яблони с грушами, и даже гортензии. Эти культуры очень рано стартуют и могут "пересидеть". Можно сажать декоративные растения — все культуры с древесным стеблем, кроме роз", — уточнила Воронова.

Также осень является лучшим временем для посадки хвойных растений, продолжила она.
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"Весь октябрь можно сажать до того времени, пока не похолодает до +3... +5 градусов. При такой температуре уже плохо работает почвенная микрофлора, могут где-то не сработать микроорганизмы, да и саженцы не успеют прижиться. Если на улице +10, то это считается самая классика", — отметила эксперт Союза садоводов России.
Тем, у кого на участке есть грядки, сейчас нужно внести в почву подкормку (например, золу), чтобы компенсировать ушедшие вместе с урожаем вещества, добавила Воронова.
Посадку травянистых многолетников лучше отложить до весны, а у тех многолетних цветов, которые уже растут у вас на участке, осенью хорошо было бы срезать стебли, порекомендовала специалист.
"Весной ботва нам будет мешать, поскольку при ее уборке мы можем повредить ростки, которые очень рано стартуют. Поэтому ее надо осенью срезать и сложить в компост. Кроме того, в остатках стеблей мыши могут устроить норки. Ботва еще и рассадник всяких болезней растений — мало ли какие болезни летом появились, так они там и перезимуют", — пояснила Воронова.
Обматывать стволы деревьев от мышей она советует в ноябре, перед самым снегом — сейчас еще тепло и стволы могут подопреть.
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