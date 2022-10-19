https://ria.ru/20221019/dacha-1825005576.html

Садовод рассказала, когда лучше сажать растения на даче

Садовод рассказала, когда лучше сажать растения на даче - РИА Новости, 19.10.2022

Садовод рассказала, когда лучше сажать растения на даче

Посадкой каких культур нужно заниматься осенью, рассказала в интервью радио Sputnik ландшафтный дизайнер, блогер, телеведущая, автор книг по садоводству,... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T02:15

2022-10-19T02:15

2022-10-19T02:15

общество

россия

ольга воронова

дача

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Посадкой каких культур нужно заниматься осенью, рассказала в интервью радио Sputnik ландшафтный дизайнер, блогер, телеведущая, автор книг по садоводству, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.По ее словам, именно в это время года лучше посадить плодовые деревья и кустарники.Также осень является лучшим временем для посадки хвойных растений, продолжила она."Весь октябрь можно сажать до того времени, пока не похолодает до +3... +5 градусов. При такой температуре уже плохо работает почвенная микрофлора, могут где-то не сработать микроорганизмы, да и саженцы не успеют прижиться. Если на улице +10, то это считается самая классика", — отметила эксперт Союза садоводов России.Тем, у кого на участке есть грядки, сейчас нужно внести в почву подкормку (например, золу), чтобы компенсировать ушедшие вместе с урожаем вещества, добавила Воронова.Посадку травянистых многолетников лучше отложить до весны, а у тех многолетних цветов, которые уже растут у вас на участке, осенью хорошо было бы срезать стебли, порекомендовала специалист.Обматывать стволы деревьев от мышей она советует в ноябре, перед самым снегом — сейчас еще тепло и стволы могут подопреть.

https://realty.ria.ru/20220724/shtrafy-1804438122.html

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общество, россия, ольга воронова, дача