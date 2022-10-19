https://ria.ru/20221019/cisco-1825059042.html

Cisco может возобновить поставки в Россию, заявили эксперты

Cisco может возобновить поставки в Россию, заявили эксперты - РИА Новости, 19.10.2022

Cisco может возобновить поставки в Россию, заявили эксперты

Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco может возобновить поставки в Россию через другие каналы и посредников для... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T11:25

2022-10-19T11:25

2022-10-19T11:25

экономика

технологии

сергей половников

денис кусков

россия

cisco systems, inc.

telecom daily

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco может возобновить поставки в Россию через другие каналы и посредников для удержания доли рынка, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на источники на рынке связи сообщила, что Cisco может возобновить поставки в Россию. Уточняется, что речь идет не о полном возвращении компании в РФ, а о ввозе продукции через посредника; дистрибьютором может стать компания IBS. В июне Cisco сообщала, что начала постепенный выход с рынков России и Белоруссии. Компания при этом собиралась поддерживать связь с партнерами и клиентами для решения финансовых вопросов, в том числе о возврате средств за предоплаченные услуги и программное обеспечение."Cisco прекрасно понимает, что уход с рынка не означает уход её продукции с рынка. То есть продукцию всё равно покупают и активируют какими-то другими путями. И гораздо правильней для бизнеса и для удержания доли рынка — это всё-таки каким-то образом обратно вернуться. Пусть это и будет не напрямую, как это было раньше. Ничего удивительного в том, что они могут возобновить поставки в Россию, нет", - считает руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников.В то же время гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков добавил, что возобновление поставок компанией возможно, однако сейчас международные санкции касаются не только прямых поставок, но также и поставки через вторые и третьи каналы, "поэтому компании боятся это делать". "Вполне вероятно, что это тоже будет происходить не через первые продажи, что увеличит конечную стоимость продукта", - добавил он.Аналитик MForum Analytics Алексей Бойко считает, что "формально ничто не мешает ей восстановить продажу своих решений в Россию напрямую или через посредника в лице, например, IBS".

https://ria.ru/20221018/mir-1824921213.html

https://ria.ru/20221019/ekonomika-1824942620.html

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экономика, технологии, сергей половников, денис кусков, россия, cisco systems, inc., telecom daily