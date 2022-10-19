В Будапеште появились плакаты с бомбами, подписанными "санкции"
В Будапеште появились плакаты с надписями "Брюссельские санкции разрушают нас"
Плакат "Брюссельские санкции разрушают нас" в Будапеште
БУДАПЕШТ, 19 окт - РИА Новости. Плакаты, на которых написано "брюссельские санкции разрушают нас" и изображена бомба с надписью "санкции", появились в метро и на улицах венгерского Будапешта, передает корреспондент РИА Новости.
Аналогичное изображение используется в качестве обложки в аккаунте правительства Венгрии в соцсетях. Таким образом власти страны призывают венгерских граждан высказать свое мнение о санкциях в ходе национальных консультаций.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику
Национальные консультации в Венгрии продлятся до 9 декабря, граждан просят высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
11 октября, 16:35Орбан призвал Евросоюз пересмотреть антироссийские санкции