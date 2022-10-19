https://ria.ru/20221019/budapesht-1825082459.html

В Будапеште появились плакаты с бомбами, подписанными "санкции"

В Будапеште появились плакаты с бомбами, подписанными "санкции" - РИА Новости, 19.10.2022

В Будапеште появились плакаты с бомбами, подписанными "санкции"

Плакаты, на которых написано "брюссельские санкции разрушают нас" и изображена бомба с надписью "санкции", появились в метро и на улицах венгерского Будапешта,... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T12:45

2022-10-19T12:45

2022-10-19T12:45

в мире

венгрия

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 19 окт - РИА Новости. Плакаты, на которых написано "брюссельские санкции разрушают нас" и изображена бомба с надписью "санкции", появились в метро и на улицах венгерского Будапешта, передает корреспондент РИА Новости.Аналогичное изображение используется в качестве обложки в аккаунте правительства Венгрии в соцсетях. Таким образом власти страны призывают венгерских граждан высказать свое мнение о санкциях в ходе национальных консультаций.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политикуНациональные консультации в Венгрии продлятся до 9 декабря, граждан просят высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221017/ukraina-1824634728.html

https://ria.ru/20221011/orban-1823157136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии