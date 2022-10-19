https://ria.ru/20221019/borrel-1825040558.html

Боррель заявил, что его слова про "сад и джунгли" вырвали из контекста

Боррель заявил, что его слова про "сад и джунгли" вырвали из контекста - РИА Новости, 19.10.2022

Боррель заявил, что его слова про "сад и джунгли" вырвали из контекста

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, заявил, что его высказывание про "привилегированную" Европу-"сад", окруженную "джунглями" остального мира, вырвали из... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T10:20

2022-10-19T10:20

2022-10-19T10:20

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жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, заявил, что его высказывание про "привилегированную" Европу-"сад", окруженную "джунглями" остального мира, вырвали из контекста и поняли неправильно.Выступая 13 октября на открытии Европейской дипломатической академии в бельгийском Брюгге, Боррель высказал суждение о том, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли", способные грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. Эти слова Борреля вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе и вынудили внешнеполитическую службу ЕС и самого главного дипломата Европы оправдываться.Глава евродипломатии подчеркнул, что напротив, является противником идеи "Европы как крепости", огражденной от проблем остального мира, выступает за более глубокое взаимодействие с окружающим миром, в частности, за развитие сотрудничества с глобальным Югом.В то же время, он посетовал, что современный мир, в принципе, все больше напоминает "джунгли, так как в нем работает право сильного". "Мы противостоим миру, где царит политика силы, где взаимозависимость превращается в оружие, мы видим все больше примеров, как страны используют политику силы, запугивания, шантаж, чтобы добиться своего… Действительно и, к несчастью, джунгли есть везде, включая сегодняшнюю Украину", - считает Боррель.При этом сам проект строительства современной Европы, по его словам, изначально опирался на отказ от политики силы, отказ следовать "закону джунглей". "Мы смогли заменить правовыми процедурами расчёт на силу. Поэтому я говорил о европейском "саде". Благодаря нашему союзу, мы смогли упрочить мир и сотрудничество между ранее враждовавшими сторонами, сохраняя общую приверженность соблюдению правил и законов", - пояснил Боррель.Глава евродипломатии в своем блоге одной строчкой признал, что "ни Европа, ни Запад не идеальны, некоторые страны Запада время от времени нарушали международную законность". Но затем глава евродипломатии вновь обратился к образу "джунглей", управляемых "правом силы", которые противостоят "системе, основанной на правилах", и призвал "садовников, то есть тех, кто хочет построить мирный и основанный на законах порядок, объединяться и сообща противостоять "джунглям".

https://ria.ru/20221019/zapad-1824952204.html

https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824679694.html

https://ria.ru/20221019/borrel-1825014560.html

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в мире, жозеп боррель, европа, брюгге, евросоюз