04:04 19.10.2022 (обновлено: 10:07 19.10.2022)
"На Украине тоже есть "джунгли": Боррель извинился за расистское заявление
Боррель извинился за расистское высказывание фразой "на Украине тоже есть "джунгли"
© Пресс-служба Представительства ЕС в России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отказался считать расизмом сравнение Европы с "садом", а окружающий ее мир — "с джунглями". Его комментарий опубликован на официальном сайте Европейского союза.
Дипломат пояснил, что подразумевал под джунглями рост политики силы в мире.
"Рост этого мира беззакония и беспорядка — это то, что я имел в виду, говоря о джунглях. Моя ссылка на джунгли не имеет расистского, культурного или географического подтекста. Действительно и к сожалению, "джунгли" есть везде, в том числе и сегодня на Украине", — подчеркнул Боррель.
Глава европейской дипломатии извинился перед теми, кто истолковал его метафору как колониальный европоцентризм.
"У меня также достаточно опыта, чтобы понимать, что ни Европа, ни Запад не идеальны и что некоторые страны Запада время от времени нарушают международное право", — добавил чиновник.
Ранее во время выступления в Брюгге на открытии Европейской дипломатической академии, где будут обучаться дипломаты из стран ЕС, Боррель заявил, что "привилегированная" Европа — это "сад", а окружающий ее мир — "джунгли", способные вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм.
Высказывание Борреля раскритиковал официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, подчеркнув, что такая колониальная терминология неактуальна, так как грядет новый многополярный мир. Как сообщил Reuters, ОАЭ в понедельник вызвали исполняющего обязанности главы миссии делегации ЕС в стране с просьбой объяснить расистские комментарии главы дипломатии ЕС.