https://ria.ru/20221019/borrel-1825014560.html

"На Украине тоже есть "джунгли": Боррель извинился за расистское заявление

"На Украине тоже есть "джунгли": Боррель извинился за расистское заявление - РИА Новости, 19.10.2022

"На Украине тоже есть "джунгли": Боррель извинился за расистское заявление

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отказался считать расизмом сравнение Европы с "садом", а окружающий ее мир — "с джунглями". Его комментарий опубликован на... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T04:04

2022-10-19T04:04

2022-10-19T10:07

в мире

жозеп боррель

евросоюз

мид ирана

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оаэ

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отказался считать расизмом сравнение Европы с "садом", а окружающий ее мир — "с джунглями". Его комментарий опубликован на официальном сайте Европейского союза.Дипломат пояснил, что подразумевал под джунглями рост политики силы в мире.Глава европейской дипломатии извинился перед теми, кто истолковал его метафору как колониальный европоцентризм.Ранее во время выступления в Брюгге на открытии Европейской дипломатической академии, где будут обучаться дипломаты из стран ЕС, Боррель заявил, что "привилегированная" Европа — это "сад", а окружающий ее мир — "джунгли", способные вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм.Высказывание Борреля раскритиковал официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, подчеркнув, что такая колониальная терминология неактуальна, так как грядет новый многополярный мир. Как сообщил Reuters, ОАЭ в понедельник вызвали исполняющего обязанности главы миссии делегации ЕС в стране с просьбой объяснить расистские комментарии главы дипломатии ЕС.

https://ria.ru/20221014/ugrozy-1823878997.html

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