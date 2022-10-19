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"На Украине тоже есть "джунгли": Боррель извинился за расистское заявление - РИА Новости, 19.10.2022
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"На Украине тоже есть "джунгли": Боррель извинился за расистское заявление
"На Украине тоже есть "джунгли": Боррель извинился за расистское заявление - РИА Новости, 19.10.2022
"На Украине тоже есть "джунгли": Боррель извинился за расистское заявление
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отказался считать расизмом сравнение Европы с "садом", а окружающий ее мир — "с джунглями". Его комментарий опубликован на... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T04:04
2022-10-19T10:07
в мире
жозеп боррель
евросоюз
мид ирана
украина
европа
брюгге
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отказался считать расизмом сравнение Европы с "садом", а окружающий ее мир — "с джунглями". Его комментарий опубликован на официальном сайте Европейского союза.Дипломат пояснил, что подразумевал под джунглями рост политики силы в мире.Глава европейской дипломатии извинился перед теми, кто истолковал его метафору как колониальный европоцентризм.Ранее во время выступления в Брюгге на открытии Европейской дипломатической академии, где будут обучаться дипломаты из стран ЕС, Боррель заявил, что "привилегированная" Европа — это "сад", а окружающий ее мир — "джунгли", способные вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм.Высказывание Борреля раскритиковал официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, подчеркнув, что такая колониальная терминология неактуальна, так как грядет новый многополярный мир. Как сообщил Reuters, ОАЭ в понедельник вызвали исполняющего обязанности главы миссии делегации ЕС в стране с просьбой объяснить расистские комментарии главы дипломатии ЕС.
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в мире, жозеп боррель, евросоюз, мид ирана, украина, европа, брюгге, оаэ
В мире, Жозеп Боррель, Евросоюз, МИД Ирана, Украина, Европа, Брюгге, ОАЭ
04:04 19.10.2022 (обновлено: 10:07 19.10.2022)
 
"На Украине тоже есть "джунгли": Боррель извинился за расистское заявление

Боррель извинился за расистское высказывание фразой "на Украине тоже есть "джунгли"

© Пресс-служба Представительства ЕС в России / Перейти в медиабанкГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в России
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отказался считать расизмом сравнение Европы с "садом", а окружающий ее мир — "с джунглями". Его комментарий опубликован на официальном сайте Европейского союза.
Дипломат пояснил, что подразумевал под джунглями рост политики силы в мире.

"Рост этого мира беззакония и беспорядка — это то, что я имел в виду, говоря о джунглях. Моя ссылка на джунгли не имеет расистского, культурного или географического подтекста. Действительно и к сожалению, "джунгли" есть везде, в том числе и сегодня на Украине", — подчеркнул Боррель.

Глава европейской дипломатии извинился перед теми, кто истолковал его метафору как колониальный европоцентризм.

"У меня также достаточно опыта, чтобы понимать, что ни Европа, ни Запад не идеальны и что некоторые страны Запада время от времени нарушают международное право", — добавил чиновник.

Ранее во время выступления в Брюгге на открытии Европейской дипломатической академии, где будут обучаться дипломаты из стран ЕС, Боррель заявил, что "привилегированная" Европа — это "сад", а окружающий ее мир — "джунгли", способные вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм.
Высказывание Борреля раскритиковал официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, подчеркнув, что такая колониальная терминология неактуальна, так как грядет новый многополярный мир. Как сообщил Reuters, ОАЭ в понедельник вызвали исполняющего обязанности главы миссии делегации ЕС в стране с просьбой объяснить расистские комментарии главы дипломатии ЕС.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 01:30
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В миреЖозеп БоррельЕвросоюзМИД ИранаУкраинаЕвропаБрюггеОАЭ
 
 
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