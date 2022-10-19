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Греция начала передачу БМП-1 Киеву, заявил Кулеба

Греция начала передачу БМП-1 Киеву, заявил Кулеба - РИА Новости, 19.10.2022

Греция начала передачу БМП-1 Киеву, заявил Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Греция начала передачу Украине БМП-1. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T16:13

2022-10-19T16:13

2022-10-19T17:00

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Греция начала передачу Украине БМП-1."Очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в нашу армию и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны", - заявил он во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом. Видео пресс-конференции размещено на официальной странице МИД Украины в социальной сети Facebook*.Согласно сообщению службы информации МИДа Греции, Дендиас не стал отвечать на вопрос о начале поставок БМП украинской стороне.На вопрос журналистов о передаче Грецией украинской стороне бронированных машин пехоты БМП-1 после получения немецких бронемашин, Дендиас сказал, что "предпочел бы не говорить публично об обмене военной техникой, но проинформировал своего коллегу наедине об этом".Как сообщает портал "Прото тема", глава МИД Украины, со своей стороны, поблагодарил Дендиаса за позицию греческой стороны и за военную помощь, а также за гуманитарную помощь."Самое главное — это вооружение, которое сейчас Греция поставляет на Украину, чтобы иметь моей стране возможность защитить свою целостность. Сегодня началась поставка бронемашин БМБ-1, и мы благодарим вас за вашу помощь. Я поднял некоторые вопросы военного сотрудничества и конкретно систем усиления ПВО Украины", - сказал Кулеба.Дендиас и Кулеба дали совместную пресс-конференцию из убежища, куда греческого министра перевели под звуки сирен воздушной тревоги, передает греческое общественное телевидение ERT.Детали поездки держались в секрете по соображениям безопасности. По данным телевидения, Дендиас прибыл в Киев на поезде из Польши. Его встретил греческий посол в Киеве Манолис Андрулакис. Это третий визит Дендиас на Украину после начала российской спецоперации, до этого он дважды посещал Одессу."Я считаю свой визит символическим, потому что я здесь сегодня для того, чтобы выразить полную солидарность греческого правительства - правительства премьер-министра Мицотакиса, греческого общества и греческого народа украинскому правительству и народ Украины", - сказал Дендиас. Его заявление распространила служба информации МИД Греции.Выступая с совместным заявлением, министр иностранных дел Греции осудил "нападение России" и акцентировал внимание на тесных двусторонних дипломатических отношениях Греции и Украины, при этом он упомянул о турецких провокациях."У греков также есть большой сосед на нашем Востоке. Сосед, который угрожал нам войной", - сказал Дендиас.Он заявил, что Греция "не признает незаконную аннексию украинских территорий".Во время визита в Киев Дендиас и Кулеба подписали меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел двух стран по сотрудничеству в сфере дипломатического образования. Дендиас написал об этом в соцсетях и разместил фотографию, как в бомбоубежище на фоне труб подписывает документы.Ранее Греция и Германия договорились, что вместо отправленных на Украину бронированных машин пехоты восточногерманского производства типа БМП-1, полученных греками в 1994 году, страна получит равное количество боевых бронированных машин немецкого производства Marder. Первоначально сообщалось, что отправят примерно 120 машин, однако затем греческий премьер Кириакос Мицотакис сообщил, что Греция отправит на Украину "очень небольшое" количество бронемашин, 20-30 единиц, при условии замены их в греческих ВС современной техникой из Германии.Министерство национальной обороны Греции сообщило 16 сентября, что Греция отправит на Украину 40 бронированных машин пехоты БМП-1, взамен получит столько же немецких бронемашин.Ряд СМИ раскритиковали сделку, утверждая, что Германия предоставит Греции старую бронетехнику, снятую с производства и без боеприпасов, взамен направляемых на Украину БМП-1 советского производства со всем вооружением. Новостной портал ieidiseis.gr написал, что предложенные Германией "почти невооруженные немецкие "Мардеры" того же возраста, что и БМП-1, их производство давно остановилось, и к ним нет достаточного количества боеприпасов".*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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