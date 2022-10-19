09:08 19.10.2022 (обновлено: 14:36 19.10.2022)
Китайцы "потеряли дар речи" после слов Бербок о России
Читатели китайской Гуаньча высмеяли главу МИД ФРГ Бербок за слова об энергоресурсах России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" активно обсуждают заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, признавшейся, что немецкие власти совершили ошибку, полагаясь на российские энергоресурсы.
"Одной из главных причин, почему экономика Германии была сильной в последние годы, — это дешевые энергоносители из России. Что ж, вместо того чтобы полагаться на Россию, Берлин теперь полагается на дорогостоящие энергоносители Соединенных Штатов. Действительно смешно", — написал один из комментаторов.
"Одной из главных причин, почему экономика Германии была сильной в последние годы, — это дешевые энергоносители из России. Что ж, вместо того чтобы полагаться на Россию, Берлин теперь полагается на дорогостоящие энергоносители Соединенных Штатов. Действительно смешно", — написал один из комментаторов.
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"После таких заявлений можно смело эмигрировать в США", — пошутил другой.
"Бербок работает не на свою страну, а на США", — добавил третий читатель.
"Да уж, после таких глупых заявлений можно потерять дар речи", — заключил один из пользователей.
Накануне, выступая на мероприятии аналитического центра в Берлине, Бербок заявила, что восточноевропейские партнеры предупреждали Германию об опасности зависимости от России в вопросах энергетики, но та их не послушала.
Накануне, выступая на мероприятии аналитического центра в Берлине, Бербок заявила, что восточноевропейские партнеры предупреждали Германию об опасности зависимости от России в вопросах энергетики, но та их не послушала.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.