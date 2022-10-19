https://ria.ru/20221019/benzin-1825006881.html

Эксперт рассказал, как дотянуть до заправки с пустым бензобаком

Эксперт рассказал, как дотянуть до заправки с пустым бензобаком - РИА Новости, 19.10.2022

Эксперт рассказал, как дотянуть до заправки с пустым бензобаком

Самым оптимальным моментом для водителя и для автомобиля является заправка сразу после появления на приборной панели индикатора о том, что бензин в баке... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T03:15

2022-10-19T03:15

2022-10-19T03:15

общество

авто

россия

fresh auto

илья иванский

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Самым оптимальным моментом для водителя и для автомобиля является заправка сразу после появления на приборной панели индикатора о том, что бензин в баке заканчивается. Однако такой сигнал появляется еще тогда, когда в баке остается пять-шесть литров топлива. Что делать, чтобы доехать до ближайшей заправки, рассказал "Прайму" руководитель сервиса сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский.По его словам, нужно выбрать оптимальный маршрут без подъемов и лишних светофоров, так как снижение скорости и разгон приводят к сжиганию еще большего количества топлива. Также следует отключить всю электронику в автомобиле, начиная от аудиосистемы, заканчивая кондиционером, и закрыть до конца все окна, чтобы отсутствовало лишнее сопротивление воздуха.Такие способы, конечно, рассчитаны на экстренные случаи, так как часто ездить при опустошенном баке “категорически не рекомендуется”, предупредил собеседник агентства.“Это может стать причиной раннего износа топливной системы, в особенности, фильтров и бензонасоса, которым приходится работать на пределе мощности. Также некорректная работа мотора может привести к его поломкам и дорогостоящему ремонту”, — заключил Иванский.

https://ria.ru/20220921/bak-1818303240.html

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общество, авто, россия, fresh auto, илья иванский