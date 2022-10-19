https://ria.ru/20221019/bayden-1825236415.html
Байден ответил на обвинения республиканцев в пиаре
Байден ответил на обвинения республиканцев в пиаре - РИА Новости, 19.10.2022
Байден ответил на обвинения республиканцев в пиаре
Президент США Джо Байден заявил, что новое высвобождение нефти из стратегического резерва не мотивировано политически в преддверии промежуточных выборов в... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T22:16
2022-10-19T22:16
2022-10-19T22:16
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что новое высвобождение нефти из стратегического резерва не мотивировано политически в преддверии промежуточных выборов в конгресс, а обвиняющие его в пиаре республиканцы проспали последние месяцы."Проблема в том, что эти ребята спали, я не понимаю, где они были. Цена на заправке должна отражать цену на нефть", - сказал Байден в Белом доме.На просьбу журналистов прокомментировать звучащие оценки о том, что новая интервенция нефти на рынок связана с желанием сбить цену на бензин в преддверии важных выборов, Байден отверг политическую подоплеку. "Где они были последние четыре месяца? Вот мой ответ", - сказал он."Это не политически мотивировано вообще. Цель в том, чтобы продвигать то, что я продвигаю: чтобы было достаточно нефти для компаний, чтобы они могли производить достаточно бензина, и в то же время двигаться в сторону развития альтернативной энергии", - сказал Байден.Ранее в среду Белый дом сообщил, что минэнерго США выставит на продажу в среду 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и получило от Байдена указание подготовиться к проведению зимой новых значительных высвобождений для стабилизации топливных цен.
https://ria.ru/20221019/bayden-1825083235.html
https://ria.ru/20221019/ekonomika-1824942620.html
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джо байден, сша, в мире, экономика
Джо Байден, США, В мире, Экономика
Байден ответил на обвинения республиканцев в пиаре
Байден заявил, что обвиняющие его в пиаре республиканцы проспали последние месяцы
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что новое высвобождение нефти из стратегического резерва не мотивировано политически в преддверии промежуточных выборов в конгресс, а обвиняющие его в пиаре республиканцы проспали последние месяцы.
"Проблема в том, что эти ребята спали, я не понимаю, где они были. Цена на заправке должна отражать цену на нефть", - сказал Байден в Белом доме.
На просьбу журналистов прокомментировать звучащие оценки о том, что новая интервенция нефти на рынок связана с желанием сбить цену на бензин в преддверии важных выборов, Байден отверг политическую подоплеку. "Где они были последние четыре месяца? Вот мой ответ", - сказал он.
"Это не политически мотивировано вообще. Цель в том, чтобы продвигать то, что я продвигаю: чтобы было достаточно нефти для компаний, чтобы они могли производить достаточно бензина, и в то же время двигаться в сторону развития альтернативной энергии", - сказал Байден.
Ранее в среду Белый дом сообщил, что минэнерго США выставит на продажу в среду 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и получило от Байдена указание подготовиться к проведению зимой новых значительных высвобождений для стабилизации топливных цен.