13:33 19.10.2022 (обновлено: 17:56 19.10.2022)
Байден закончил выступление в поддержку закона об абортах неуместной фразой
Джо Байден оговорился во время выступления в поддержку закона об абортах
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден после выступления в поддержку движения Restore Roe
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден после выступления в поддержку движения Restore Roe. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился, выступая с речью в поддержку закона об абортах, передает Fox News.
Это произошло на митинге движения Restore Roe, которое выступает за восстановление отмененных Верховным судом конституционных гарантий права на прерывание беременности.
"Благослови вас Господь, и да защитит он нашу правду", — сказал глава Белого дома, после чего завершил выступление неуместными словами: "Спасибо, извините меня".
Это далеко не первый случай, когда замечают странное поведение Байдена, которому в этом году исполнится 80 лет. В начале апреля он приписал жене Барака Обамы Мишель должность вице-президента, тогда как в то время этот пост занимал он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
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