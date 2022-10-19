https://ria.ru/20221019/bayden-1825094432.html

Байден закончил выступление в поддержку закона об абортах неуместной фразой

Байден закончил выступление в поддержку закона об абортах неуместной фразой - РИА Новости, 19.10.2022

Байден закончил выступление в поддержку закона об абортах неуместной фразой

Президент США Джо Байден оговорился, выступая с речью в поддержку закона об абортах, передает Fox News. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T13:33

2022-10-19T13:33

2022-10-19T17:56

в мире

джо байден

барак обама

владимир путин

сша

ливия

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился, выступая с речью в поддержку закона об абортах, передает Fox News.Это произошло на митинге движения Restore Roe, которое выступает за восстановление отмененных Верховным судом конституционных гарантий права на прерывание беременности."Благослови вас Господь, и да защитит он нашу правду", — сказал глава Белого дома, после чего завершил выступление неуместными словами: "Спасибо, извините меня".Это далеко не первый случай, когда замечают странное поведение Байдена, которому в этом году исполнится 80 лет. В начале апреля он приписал жене Барака Обамы Мишель должность вице-президента, тогда как в то время этот пост занимал он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

https://ria.ru/20221013/bayden-1823646848.html

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в мире, джо байден, барак обама, владимир путин, сша, ливия, сирия