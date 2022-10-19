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Байден закончил выступление в поддержку закона об абортах неуместной фразой - РИА Новости, 19.10.2022
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Байден закончил выступление в поддержку закона об абортах неуместной фразой
Байден закончил выступление в поддержку закона об абортах неуместной фразой - РИА Новости, 19.10.2022
Байден закончил выступление в поддержку закона об абортах неуместной фразой
Президент США Джо Байден оговорился, выступая с речью в поддержку закона об абортах, передает Fox News. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T13:33
2022-10-19T17:56
в мире
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился, выступая с речью в поддержку закона об абортах, передает Fox News.Это произошло на митинге движения Restore Roe, которое выступает за восстановление отмененных Верховным судом конституционных гарантий права на прерывание беременности."Благослови вас Господь, и да защитит он нашу правду", — сказал глава Белого дома, после чего завершил выступление неуместными словами: "Спасибо, извините меня".Это далеко не первый случай, когда замечают странное поведение Байдена, которому в этом году исполнится 80 лет. В начале апреля он приписал жене Барака Обамы Мишель должность вице-президента, тогда как в то время этот пост занимал он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
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в мире, джо байден, барак обама, владимир путин, сша, ливия, сирия
В мире, Джо Байден, Барак Обама, Владимир Путин, США, Ливия, Сирия
13:33 19.10.2022 (обновлено: 17:56 19.10.2022)
 
Байден закончил выступление в поддержку закона об абортах неуместной фразой

Джо Байден оговорился во время выступления в поддержку закона об абортах

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден после выступления в поддержку движения Restore Roe
Президент США Джо Байден после выступления в поддержку движения Restore Roe - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден после выступления в поддержку движения Restore Roe. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился, выступая с речью в поддержку закона об абортах, передает Fox News.
Это произошло на митинге движения Restore Roe, которое выступает за восстановление отмененных Верховным судом конституционных гарантий права на прерывание беременности.
"Благослови вас Господь, и да защитит он нашу правду", — сказал глава Белого дома, после чего завершил выступление неуместными словами: "Спасибо, извините меня".
Это далеко не первый случай, когда замечают странное поведение Байдена, которому в этом году исполнится 80 лет. В начале апреля он приписал жене Барака Обамы Мишель должность вице-президента, тогда как в то время этот пост занимал он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 12:08
Байден по ошибке заявил, что его старший сын погиб в Ираке
 
В миреДжо БайденБарак ОбамаВладимир ПутинСШАЛивияСирия
 
 
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