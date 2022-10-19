Рейтинг@Mail.ru
"Похоже на серьезный просчет": американцы осудили Байдена за его политику - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221019/bayden-1825083235.html
"Похоже на серьезный просчет": американцы осудили Байдена за его политику
"Похоже на серьезный просчет": американцы осудили Байдена за его политику - РИА Новости, 19.10.2022
"Похоже на серьезный просчет": американцы осудили Байдена за его политику
Читатели Financial Times возмутились решением президента США Джо Байдена продать 15 миллионов баррелей нефти из стратегического запаса. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T12:47
2022-10-19T16:18
цены на нефть
джо байден
сша
москва
европа
министерство энергетики сша
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823810890_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_07e439756674384c1d6563bdfbc639d3.jpg
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Читатели Financial Times возмутились решением президента США Джо Байдена продать 15 миллионов баррелей нефти из стратегического запаса."Почему энергетическая политика США — сплошное бедствие? Некоторые из левых демократов хотят повысить цены на топливо, чтобы ускорить переход к зеленой экономике. Похоже на серьезный просчет", — написал один из читателей."Одно из самых глупых решений, принятых президентом США. Что будет, когда в стратегическом резерве не останется практически ничего? Цены взлетят, возможно, выше 200 долларов за баррель", — предположил второй."То есть, получается, он (Байден. — Прим. ред.) использует стратегический запас для увеличения шансов его партии на победу в предстоящих выборах?" — добавил третий."Второй худший президент сразу после наихудшего президента за все время. Нам нужен кто-то кроме этих старых чудаков в 2024 году", — отметил читатель."Политизация использования стратегического запаса — еще одна отличительная черта глупого президента. Откровенно говоря, эта оплошность никак не спасет от провала на выборах", — заключил еще один юзер.Сегодня стало известно, что американское Министерство энергетики выставит на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва. Этот шаг последовал за решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на уговоры США этого не делать.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США и их союзники усилили санкционное давление на Москву, но сами столкнулись с резким ростом цен на энергоресурсы и рекордной инфляцией. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но эти рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, тогда как Европа сама зашла в санкционный тупик.
https://ria.ru/20221019/ukraina-1825037655.html
https://ria.ru/20221018/bayden-1824963745.html
сша
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823810890_416:307:2737:2048_1920x0_80_0_0_6225bee2e675b8158e8dec37d1c28906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, джо байден, сша, москва, европа, министерство энергетики сша, опек
Цены на нефть, Джо Байден, США, Москва, Европа, Министерство энергетики США, ОПЕК
12:47 19.10.2022 (обновлено: 16:18 19.10.2022)
 
"Похоже на серьезный просчет": американцы осудили Байдена за его политику

Читатели FT возмутились решением Байдена продать нефть из стратегического резерва

© AP Photo / Susan WalshВыступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон
Выступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Выступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Читатели Financial Times возмутились решением президента США Джо Байдена продать 15 миллионов баррелей нефти из стратегического запаса.
"Почему энергетическая политика США — сплошное бедствие? Некоторые из левых демократов хотят повысить цены на топливо, чтобы ускорить переход к зеленой экономике. Похоже на серьезный просчет", — написал один из читателей.
"Одно из самых глупых решений, принятых президентом США. Что будет, когда в стратегическом резерве не останется практически ничего? Цены взлетят, возможно, выше 200 долларов за баррель", — предположил второй.
"То есть, получается, он (Байден. — Прим. ред.) использует стратегический запас для увеличения шансов его партии на победу в предстоящих выборах?" — добавил третий.
"Второй худший президент сразу после наихудшего президента за все время. Нам нужен кто-то кроме этих старых чудаков в 2024 году", — отметил читатель.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
10:01
Из-за ошибки Байдена будущее Украины оказалось в руках России, пишет TAC
"Политизация использования стратегического запаса — еще одна отличительная черта глупого президента. Откровенно говоря, эта оплошность никак не спасет от провала на выборах", — заключил еще один юзер.
Сегодня стало известно, что американское Министерство энергетики выставит на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва. Этот шаг последовал за решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на уговоры США этого не делать.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США и их союзники усилили санкционное давление на Москву, но сами столкнулись с резким ростом цен на энергоресурсы и рекордной инфляцией. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но эти рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, тогда как Европа сама зашла в санкционный тупик.
Президент США Джо Байден и министр образования США Мигель Кардона
Вчера, 19:03
Байден застыл во время вопросов журналистов
 
Цены на нефтьДжо БайденСШАМоскваЕвропаМинистерство энергетики СШАОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала