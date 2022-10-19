https://ria.ru/20221019/bayden-1825083235.html

"Похоже на серьезный просчет": американцы осудили Байдена за его политику

"Похоже на серьезный просчет": американцы осудили Байдена за его политику - РИА Новости, 19.10.2022

"Похоже на серьезный просчет": американцы осудили Байдена за его политику

Читатели Financial Times возмутились решением президента США Джо Байдена продать 15 миллионов баррелей нефти из стратегического запаса. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T12:47

2022-10-19T12:47

2022-10-19T16:18

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Читатели Financial Times возмутились решением президента США Джо Байдена продать 15 миллионов баррелей нефти из стратегического запаса."Почему энергетическая политика США — сплошное бедствие? Некоторые из левых демократов хотят повысить цены на топливо, чтобы ускорить переход к зеленой экономике. Похоже на серьезный просчет", — написал один из читателей."Одно из самых глупых решений, принятых президентом США. Что будет, когда в стратегическом резерве не останется практически ничего? Цены взлетят, возможно, выше 200 долларов за баррель", — предположил второй."То есть, получается, он (Байден. — Прим. ред.) использует стратегический запас для увеличения шансов его партии на победу в предстоящих выборах?" — добавил третий."Второй худший президент сразу после наихудшего президента за все время. Нам нужен кто-то кроме этих старых чудаков в 2024 году", — отметил читатель."Политизация использования стратегического запаса — еще одна отличительная черта глупого президента. Откровенно говоря, эта оплошность никак не спасет от провала на выборах", — заключил еще один юзер.Сегодня стало известно, что американское Министерство энергетики выставит на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва. Этот шаг последовал за решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на уговоры США этого не делать.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США и их союзники усилили санкционное давление на Москву, но сами столкнулись с резким ростом цен на энергоресурсы и рекордной инфляцией. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но эти рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, тогда как Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825037655.html

https://ria.ru/20221018/bayden-1824963745.html

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цены на нефть, джо байден, сша, москва, европа, министерство энергетики сша, опек