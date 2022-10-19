https://ria.ru/20221019/bayden-1825013885.html
Американский ведущий набросился на Байдена из-за его слов об Украине
Американский ведущий набросился на Байдена из-за его слов об Украине - РИА Новости, 19.10.2022
Американский ведущий набросился на Байдена из-за его слов об Украине
Президент США Джо Байден беспокоится об Украине, когда следовало бы обратить внимание на проблемы у себя в стране, заявил ведущий американского телеканала Fox... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T03:26
2022-10-19T03:26
2022-10-19T10:10
такер карлсон
джо байден
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украина
в мире
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден беспокоится об Украине, когда следовало бы обратить внимание на проблемы у себя в стране, заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.По мнению Карлсона, инфляция в Штатах достигла рекордных показателей, а Байден перекладывает ответственность за нее на республиканцев.Ранее президент США написал в Twitter, что, "если республиканцы в конгрессе добьются своего, цены вырастут, а инфляция ухудшится"."Правда? Давайте, давайте, расскажите нам, как же это работает. Это просто невероятно, правда. Это все равно что съесть печенье прямо у вас на глазах, а потом заявить: "Нет, это ты съел печенье". Больная логика", — ответил ведущий Fox News на заявление Байдена.В последнее время инфляция в США бьет сорокалетние рекорды, а ВВП снижался два квартала подряд — технически это свидетельствует о рецессии. И хотя Байден и его администрация отказываются признать этот факт и заявляют, что экономика на правильном пути, многие политики говорят о том, что американскому финансовому сектору грозит коллапс.
https://ria.ru/20221017/bayden-1824496062.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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такер карлсон, джо байден, сша, украина, в мире
Такер Карлсон, Джо Байден, США, Украина, В мире
03:26 19.10.2022 (обновлено: 10:10 19.10.2022)
Американский ведущий набросился на Байдена из-за его слов об Украине
Ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал Байдена из-за его слов о долларе и Украине
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Президент США Джо Байден беспокоится об Украине, когда следовало бы обратить внимание на проблемы у себя в стране, заявил
ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.
""Меня не беспокоит наша экономика, меня беспокоит Украина. Наша экономика чертовски сильна" (пародирует телеведущий слова Байдена. — Прим. ред.). Правда? Вы вообще видели рынки? Ситуация на фондовом рынке беспокоит не только магнатов, от нее зависит и ваш пенсионный счет. Фондовый рынок стремительно падает", — заявил в эфире журналист.
По мнению Карлсона, инфляция в Штатах достигла рекордных показателей, а Байден перекладывает ответственность за нее на республиканцев.
Ранее президент США написал в Twitter, что, "если республиканцы в конгрессе добьются своего, цены вырастут, а инфляция ухудшится".
"Правда? Давайте, давайте, расскажите нам, как же это работает. Это просто невероятно, правда. Это все равно что съесть печенье прямо у вас на глазах, а потом заявить: "Нет, это ты съел печенье". Больная логика", — ответил ведущий Fox News на заявление Байдена.
В последнее время инфляция в США бьет сорокалетние рекорды, а ВВП снижался два квартала подряд — технически это свидетельствует о рецессии. И хотя Байден и его администрация отказываются признать этот факт и заявляют, что экономика на правильном пути, многие политики говорят о том, что американскому финансовому сектору грозит коллапс.