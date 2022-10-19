https://ria.ru/20221019/bayden-1825013885.html

Американский ведущий набросился на Байдена из-за его слов об Украине

Американский ведущий набросился на Байдена из-за его слов об Украине - РИА Новости, 19.10.2022

Американский ведущий набросился на Байдена из-за его слов об Украине

Президент США Джо Байден беспокоится об Украине, когда следовало бы обратить внимание на проблемы у себя в стране, заявил ведущий американского телеканала Fox... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T03:26

2022-10-19T03:26

2022-10-19T10:10

такер карлсон

джо байден

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден беспокоится об Украине, когда следовало бы обратить внимание на проблемы у себя в стране, заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.По мнению Карлсона, инфляция в Штатах достигла рекордных показателей, а Байден перекладывает ответственность за нее на республиканцев.Ранее президент США написал в Twitter, что, "если республиканцы в конгрессе добьются своего, цены вырастут, а инфляция ухудшится"."Правда? Давайте, давайте, расскажите нам, как же это работает. Это просто невероятно, правда. Это все равно что съесть печенье прямо у вас на глазах, а потом заявить: "Нет, это ты съел печенье". Больная логика", — ответил ведущий Fox News на заявление Байдена.В последнее время инфляция в США бьет сорокалетние рекорды, а ВВП снижался два квартала подряд — технически это свидетельствует о рецессии. И хотя Байден и его администрация отказываются признать этот факт и заявляют, что экономика на правильном пути, многие политики говорят о том, что американскому финансовому сектору грозит коллапс.

https://ria.ru/20221017/bayden-1824496062.html

https://ria.ru/20221018/bayden-1824884528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

такер карлсон, джо байден, сша, украина, в мире