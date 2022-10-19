https://ria.ru/20221019/avangard-1825071905.html
Перед входом в спорткомплекс в Москве появился авангардистский арт-объект
Перед входом в спорткомплекс в Москве появился авангардистский арт-объект - РИА Новости, 19.10.2022
Перед входом в спорткомплекс в Москве появился авангардистский арт-объект
Перед входом на территорию спорткомплекса "Авангард" в Москве установили арт-объект, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T12:51
2022-10-19T12:51
2022-10-19T12:51
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Перед входом на территорию спорткомплекса "Авангард" в Москве установили арт-объект, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.Это стела из металлических элементов. С разных углов обзора они "образуют динамичную композицию в стиле раннего русского авангардизма". Высота четырех частей инсталляции от 5 до 13 метров. Две из них белые, остальные красные – это доминирующие цвета в искусстве этого направления. На создание стелы ушло два месяца. Ее элементы изготовили на одном из российских предприятий: лазерами вырезались сложные заготовки, которые после методом сварки собирались в единую конструкцию.Основные работы по установке выполнили за три дня. В них задействовали бригаду из четырех человек и подъемный кран мощностью 50 тонн.
https://ria.ru/20221018/pamyatnik-1824930473.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, искусство, москва
Культура, Новости культуры, Искусство, Москва
Перед входом в спорткомплекс в Москве появился авангардистский арт-объект
Перед входом в спорткомплекс "Авангард" установили стелу в стиле русского авангардизма
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Перед входом на территорию спорткомплекса "Авангард" в Москве установили арт-объект, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
Это стела из металлических элементов. С разных углов обзора они "образуют динамичную композицию в стиле раннего русского авангардизма". Высота четырех частей инсталляции от 5 до 13 метров. Две из них белые, остальные красные – это доминирующие цвета в искусстве этого направления.
На создание стелы ушло два месяца. Ее элементы изготовили на одном из российских предприятий: лазерами вырезались сложные заготовки, которые после методом сварки собирались в единую конструкцию.
Основные работы по установке выполнили за три дня. В них задействовали бригаду из четырех человек и подъемный кран мощностью 50 тонн.