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Группа специалистов с Алтая отправилась в Омск для помощи мобилизованным - РИА Новости, 19.10.2022
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Алтайский край
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Группа специалистов с Алтая отправилась в Омск для помощи мобилизованным
Группа специалистов с Алтая отправилась в Омск для помощи мобилизованным - РИА Новости, 19.10.2022
Группа специалистов с Алтая отправилась в Омск для помощи мобилизованным
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отправил ещё одну группу специалистов в Омск для помощи мобилизованным жителям края, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:55
2022-10-19T11:55
алтайский край
алтайский край
частичная мобилизация в россии
омск
виктор томенко
безопасность
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БАРНАУЛ, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отправил ещё одну группу специалистов в Омск для помощи мобилизованным жителям края, сообщает пресс-служба регионального правительства."Губернатор Виктор Томенко направил еще одну группу специалистов в Омский учебный центр для оказания помощи мобилизованным жителям Алтайского края. В состав группы включены сотрудники подразделений гражданской обороны, специалист минсоцзащиты Алтайского края и представитель правительства региона", - говорится в сообщении.Губернатор поставил перед ними задачу провести разъяснительную работу с мобилизованными из Алтайского края, рассказать им о порядке назначения и перечисления единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей, мерах материальной и социальной поддержки семей призванных."По возможности будет оказываться содействие в решении бытовых и других вопросов военнослужащих во время пребывания в Омском учебном центре", - уточняет пресс-служба.
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алтайский край, частичная мобилизация в россии, омск, виктор томенко, безопасность
Алтайский край, Алтайский край, Частичная мобилизация в России, Омск, Виктор Томенко, Безопасность
11:55 19.10.2022
 
Группа специалистов с Алтая отправилась в Омск для помощи мобилизованным

Губернатор Алтая Томенко отправил группу специалистов в Омск для помощи мобилизованным

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отправил ещё одну группу специалистов в Омск для помощи мобилизованным жителям края, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Губернатор Виктор Томенко направил еще одну группу специалистов в Омский учебный центр для оказания помощи мобилизованным жителям Алтайского края. В состав группы включены сотрудники подразделений гражданской обороны, специалист минсоцзащиты Алтайского края и представитель правительства региона", - говорится в сообщении.
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Омский губернатор рассказал, какую экипировку получают мобилизованные
Губернатор поставил перед ними задачу провести разъяснительную работу с мобилизованными из Алтайского края, рассказать им о порядке назначения и перечисления единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей, мерах материальной и социальной поддержки семей призванных.
"По возможности будет оказываться содействие в решении бытовых и других вопросов военнослужащих во время пребывания в Омском учебном центре", - уточняет пресс-служба.
 
Алтайский крайАлтайский крайЧастичная мобилизация в РоссииОмскВиктор ТоменкоБезопасность
 
 
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