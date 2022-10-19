https://ria.ru/20221019/altay-1825068704.html
Группа специалистов с Алтая отправилась в Омск для помощи мобилизованным
Группа специалистов с Алтая отправилась в Омск для помощи мобилизованным - РИА Новости, 19.10.2022
Группа специалистов с Алтая отправилась в Омск для помощи мобилизованным
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отправил ещё одну группу специалистов в Омск для помощи мобилизованным жителям края, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:55
2022-10-19T11:55
2022-10-19T11:55
алтайский край
алтайский край
частичная мобилизация в россии
омск
виктор томенко
безопасность
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БАРНАУЛ, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отправил ещё одну группу специалистов в Омск для помощи мобилизованным жителям края, сообщает пресс-служба регионального правительства."Губернатор Виктор Томенко направил еще одну группу специалистов в Омский учебный центр для оказания помощи мобилизованным жителям Алтайского края. В состав группы включены сотрудники подразделений гражданской обороны, специалист минсоцзащиты Алтайского края и представитель правительства региона", - говорится в сообщении.Губернатор поставил перед ними задачу провести разъяснительную работу с мобилизованными из Алтайского края, рассказать им о порядке назначения и перечисления единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей, мерах материальной и социальной поддержки семей призванных."По возможности будет оказываться содействие в решении бытовых и других вопросов военнослужащих во время пребывания в Омском учебном центре", - уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825048998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, частичная мобилизация в россии, омск, виктор томенко, безопасность
Алтайский край, Алтайский край, Частичная мобилизация в России, Омск, Виктор Томенко, Безопасность
Группа специалистов с Алтая отправилась в Омск для помощи мобилизованным
Губернатор Алтая Томенко отправил группу специалистов в Омск для помощи мобилизованным