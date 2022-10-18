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"КамАЗ" уточнил, что пока не договорился с Угандой о строительстве завода - РИА Новости, 18.10.2022
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"КамАЗ" уточнил, что пока не договорился с Угандой о строительстве завода
"КамАЗ" уточнил, что пока не договорился с Угандой о строительстве завода - РИА Новости, 18.10.2022
"КамАЗ" уточнил, что пока не договорился с Угандой о строительстве завода
"Камаз" уточнил, что заинтересован в сотрудничестве со странами Африки, но на данный момент соглашений с Угандой о строительстве в стране завода по производству РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:03
2022-10-18T13:42
экономика
уганда
россия
вьетнам
ростех
daimler ag
авто
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. "Камаз" уточнил, что заинтересован в сотрудничестве со странами Африки, но на данный момент соглашений с Угандой о строительстве в стране завода по производству грузовых автомобилей не достигнуто.Ранее посол Уганды в РФ Мозес Кизиге заявил в интервью РИА Новости, что Уганда готова в будущем поставлять в Россию собственные электромобили, а также заключила соглашение с "Камазом" о строительстве завода по производству грузовых машин для экспорта на африканский рынок."Компания заинтересована и активно развивает сотрудничество со странами африканского континента, где автомобильная техника "Камаз" пользуется спросом много десятилетий. Однако в настоящий момент говорить о каких либо достигнутых соглашениях с Угандой не приходится", - говорится в сообщении в Telegram-канале российской компании."Мы готовы обсуждать все виды сотрудничества в интересах наших государств", - добавил автопроизводитель."Камаз" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, в Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).
https://ria.ru/20221017/avtovaz-1824617681.html
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экономика, уганда, россия, вьетнам, ростех, daimler ag, авто
Экономика, Уганда, Россия, Вьетнам, Ростех, Daimler AG, Авто
13:03 18.10.2022 (обновлено: 13:42 18.10.2022)
 
"КамАЗ" уточнил, что пока не договорился с Угандой о строительстве завода

В "КамАЗе" уточнили, что пока не достигли соглашения с Угандой о строительстве завода

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНовые грузовые тягачи КамАЗ 5490 NEO
Новые грузовые тягачи КамАЗ 5490 NEO - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Новые грузовые тягачи КамАЗ 5490 NEO. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. "Камаз" уточнил, что заинтересован в сотрудничестве со странами Африки, но на данный момент соглашений с Угандой о строительстве в стране завода по производству грузовых автомобилей не достигнуто.
Ранее посол Уганды в РФ Мозес Кизиге заявил в интервью РИА Новости, что Уганда готова в будущем поставлять в Россию собственные электромобили, а также заключила соглашение с "Камазом" о строительстве завода по производству грузовых машин для экспорта на африканский рынок.
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"Компания заинтересована и активно развивает сотрудничество со странами африканского континента, где автомобильная техника "Камаз" пользуется спросом много десятилетий. Однако в настоящий момент говорить о каких либо достигнутых соглашениях с Угандой не приходится", - говорится в сообщении в Telegram-канале российской компании.
"Мы готовы обсуждать все виды сотрудничества в интересах наших государств", - добавил автопроизводитель.
"Камаз" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, в Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).
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ЭкономикаУгандаРоссияВьетнамРостехDaimler AGАвто
 
 
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