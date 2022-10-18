https://ria.ru/20221018/zavod-1824847584.html

"КамАЗ" уточнил, что пока не договорился с Угандой о строительстве завода

"КамАЗ" уточнил, что пока не договорился с Угандой о строительстве завода - РИА Новости, 18.10.2022

"КамАЗ" уточнил, что пока не договорился с Угандой о строительстве завода

"Камаз" уточнил, что заинтересован в сотрудничестве со странами Африки, но на данный момент соглашений с Угандой о строительстве в стране завода по производству РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T13:03

2022-10-18T13:03

2022-10-18T13:42

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уганда

россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. "Камаз" уточнил, что заинтересован в сотрудничестве со странами Африки, но на данный момент соглашений с Угандой о строительстве в стране завода по производству грузовых автомобилей не достигнуто.Ранее посол Уганды в РФ Мозес Кизиге заявил в интервью РИА Новости, что Уганда готова в будущем поставлять в Россию собственные электромобили, а также заключила соглашение с "Камазом" о строительстве завода по производству грузовых машин для экспорта на африканский рынок."Компания заинтересована и активно развивает сотрудничество со странами африканского континента, где автомобильная техника "Камаз" пользуется спросом много десятилетий. Однако в настоящий момент говорить о каких либо достигнутых соглашениях с Угандой не приходится", - говорится в сообщении в Telegram-канале российской компании."Мы готовы обсуждать все виды сотрудничества в интересах наших государств", - добавил автопроизводитель."Камаз" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, в Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).

https://ria.ru/20221017/avtovaz-1824617681.html

https://ria.ru/20221004/avtovaz-1821474506.html

уганда

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экономика, уганда, россия, вьетнам, ростех, daimler ag, авто