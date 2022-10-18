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Член СПЧ предложил заблокировать YouTube - РИА Новости, 18.10.2022
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Член СПЧ предложил заблокировать YouTube
Член СПЧ предложил заблокировать YouTube - РИА Новости, 18.10.2022
Член СПЧ предложил заблокировать YouTube
Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов предложил заблокировать YouTube после блокировки аккаунта Совета Федерации. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:40
2022-10-18T18:40
общество
игорь ашманов
россия
youtube
google
совет федерации рф
технологии
интернет
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов предложил заблокировать YouTube после блокировки аккаунта Совета Федерации.Во вторник Google заблокировал аккаунты Совфеда и телеканала "Вместе-РФ" в YouTube. На видеохостинге Совфед и телеканал присутствовали более восьми лет, на их каналах было более 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов, познавательные программы об истории России. Совет Федерации и "Вместе-РФ" активно развивали площадки на российских платформах и поэтому продолжат вести трансляции в VK, "Одноклассниках" и Telegram."На мой взгляд нам надо готовиться к закрытию YouTube, я не очень понимаю, почему Минцифры раз за разом истово, как будто молятся, говорят, что они ни в коем случае YouTube не заблокируют. Этот страх, по-моему, он еще довоенный", - сообщил Ашманов в своем видеозаявлении в Telegram-канале Совета.По его словам, ранее на предложения о блокировке платформы отвечали, что это невозможно, так как "люди привыкли" смотреть там видеоконтент. "На мой взгляд эти времена давно прошли, это инструмент нашего врага", - подчеркнул Ашманов. Он отметил, что сейчас в России есть сервис "Видео VK", а также платформа Rutube, которая работает "достаточно хорошо"."Я не понимаю зачем здесь миндальничать? Это просто вражеская платформа, надо ее заблокировать", - отметил Ашманов.Роскомнадзор ранее потребовал от Google разблокировать аккаунты Совета Федерации на YouTube. Ведомство сообщало, что рассматривает действия видеохостинга как беспрецедентный акт цензуры и грубую попытку ограничения информационной работы государственного органа России. Подобных актов цензуры с апреля 2020 года выявлено уже 87.
https://ria.ru/20221018/roskomnadzor-1824874482.html
https://ria.ru/20221018/blokirovka-1824869709.html
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общество, игорь ашманов, россия, youtube, google, совет федерации рф, технологии, интернет, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Игорь Ашманов, Россия, YouTube, Google, Совет Федерации РФ, Технологии, Интернет, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
18:40 18.10.2022
 
Член СПЧ предложил заблокировать YouTube

Член СПЧ Ашманов предложил заблокировать YouTube в ответ на блокировку аккаунта Совфеда

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип видеохостинга YouTube.. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов предложил заблокировать YouTube после блокировки аккаунта Совета Федерации.
Во вторник Google заблокировал аккаунты Совфеда и телеканала "Вместе-РФ" в YouTube. На видеохостинге Совфед и телеканал присутствовали более восьми лет, на их каналах было более 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов, познавательные программы об истории России. Совет Федерации и "Вместе-РФ" активно развивали площадки на российских платформах и поэтому продолжат вести трансляции в VK, "Одноклассниках" и Telegram.
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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"На мой взгляд нам надо готовиться к закрытию YouTube, я не очень понимаю, почему Минцифры раз за разом истово, как будто молятся, говорят, что они ни в коем случае YouTube не заблокируют. Этот страх, по-моему, он еще довоенный", - сообщил Ашманов в своем видеозаявлении в Telegram-канале Совета.
По его словам, ранее на предложения о блокировке платформы отвечали, что это невозможно, так как "люди привыкли" смотреть там видеоконтент. "На мой взгляд эти времена давно прошли, это инструмент нашего врага", - подчеркнул Ашманов. Он отметил, что сейчас в России есть сервис "Видео VK", а также платформа Rutube, которая работает "достаточно хорошо".
"Я не понимаю зачем здесь миндальничать? Это просто вражеская платформа, надо ее заблокировать", - отметил Ашманов.
Роскомнадзор ранее потребовал от Google разблокировать аккаунты Совета Федерации на YouTube. Ведомство сообщало, что рассматривает действия видеохостинга как беспрецедентный акт цензуры и грубую попытку ограничения информационной работы государственного органа России. Подобных актов цензуры с апреля 2020 года выявлено уже 87.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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ОбществоИгорь АшмановРоссияYouTubeGoogleСовет Федерации РФТехнологииИнтернетСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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