Член СПЧ предложил заблокировать YouTube
Член СПЧ Ашманов предложил заблокировать YouTube в ответ на блокировку аккаунта Совфеда
Логотип видеохостинга YouTube.. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов предложил заблокировать YouTube после блокировки аккаунта Совета Федерации.
Во вторник Google заблокировал аккаунты Совфеда и телеканала "Вместе-РФ" в YouTube. На видеохостинге Совфед и телеканал присутствовали более восьми лет, на их каналах было более 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов, познавательные программы об истории России. Совет Федерации и "Вместе-РФ" активно развивали площадки на российских платформах и поэтому продолжат вести трансляции в VK, "Одноклассниках" и Telegram.
"На мой взгляд нам надо готовиться к закрытию YouTube, я не очень понимаю, почему Минцифры раз за разом истово, как будто молятся, говорят, что они ни в коем случае YouTube не заблокируют. Этот страх, по-моему, он еще довоенный", - сообщил Ашманов в своем видеозаявлении в Telegram-канале Совета.
По его словам, ранее на предложения о блокировке платформы отвечали, что это невозможно, так как "люди привыкли" смотреть там видеоконтент. "На мой взгляд эти времена давно прошли, это инструмент нашего врага", - подчеркнул Ашманов. Он отметил, что сейчас в России есть сервис "Видео VK", а также платформа Rutube, которая работает "достаточно хорошо".
"Я не понимаю зачем здесь миндальничать? Это просто вражеская платформа, надо ее заблокировать", - отметил Ашманов.
Роскомнадзор ранее потребовал от Google разблокировать аккаунты Совета Федерации на YouTube. Ведомство сообщало, что рассматривает действия видеохостинга как беспрецедентный акт цензуры и грубую попытку ограничения информационной работы государственного органа России. Подобных актов цензуры с апреля 2020 года выявлено уже 87.