https://ria.ru/20221018/youtube-1824954802.html

Член СПЧ предложил заблокировать YouTube

Член СПЧ предложил заблокировать YouTube - РИА Новости, 18.10.2022

Член СПЧ предложил заблокировать YouTube

Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов предложил заблокировать YouTube после блокировки аккаунта Совета Федерации. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T18:40

2022-10-18T18:40

2022-10-18T18:40

общество

игорь ашманов

россия

youtube

google

совет федерации рф

технологии

интернет

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов предложил заблокировать YouTube после блокировки аккаунта Совета Федерации.Во вторник Google заблокировал аккаунты Совфеда и телеканала "Вместе-РФ" в YouTube. На видеохостинге Совфед и телеканал присутствовали более восьми лет, на их каналах было более 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов, познавательные программы об истории России. Совет Федерации и "Вместе-РФ" активно развивали площадки на российских платформах и поэтому продолжат вести трансляции в VK, "Одноклассниках" и Telegram."На мой взгляд нам надо готовиться к закрытию YouTube, я не очень понимаю, почему Минцифры раз за разом истово, как будто молятся, говорят, что они ни в коем случае YouTube не заблокируют. Этот страх, по-моему, он еще довоенный", - сообщил Ашманов в своем видеозаявлении в Telegram-канале Совета.По его словам, ранее на предложения о блокировке платформы отвечали, что это невозможно, так как "люди привыкли" смотреть там видеоконтент. "На мой взгляд эти времена давно прошли, это инструмент нашего врага", - подчеркнул Ашманов. Он отметил, что сейчас в России есть сервис "Видео VK", а также платформа Rutube, которая работает "достаточно хорошо"."Я не понимаю зачем здесь миндальничать? Это просто вражеская платформа, надо ее заблокировать", - отметил Ашманов.Роскомнадзор ранее потребовал от Google разблокировать аккаунты Совета Федерации на YouTube. Ведомство сообщало, что рассматривает действия видеохостинга как беспрецедентный акт цензуры и грубую попытку ограничения информационной работы государственного органа России. Подобных актов цензуры с апреля 2020 года выявлено уже 87.

https://ria.ru/20221018/roskomnadzor-1824874482.html

https://ria.ru/20221018/blokirovka-1824869709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, игорь ашманов, россия, youtube, google, совет федерации рф, технологии, интернет, совет по правам человека при президенте рф (спч)