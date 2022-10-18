https://ria.ru/20221018/youtube-1824847740.html

Роскомнадзор назвал блокировку YouTube-аккаунтов Совфеда актом цензуры

Роскомнадзор назвал блокировку YouTube-аккаунтов Совфеда актом цензуры - РИА Новости, 18.10.2022

Роскомнадзор назвал блокировку YouTube-аккаунтов Совфеда актом цензуры

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты Совета Федерации на YouTube, рассматривает действия видеохостинга как беспрецедентный акт цензуры и... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T13:04

2022-10-18T13:04

2022-10-18T13:46

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

совет федерации рф

youtube

общество

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты Совета Федерации на YouTube, рассматривает действия видеохостинга как беспрецедентный акт цензуры и грубую попытку ограничения информационной работы государственного органа России, подобных актов цензуры с апреля 2020 года выявлено уже 87, заявило ведомство.Ранее во вторник Google заблокировал аккаунты Совфеда и телеканала "Вместе-РФ" в YouTube. На видеохостинге Совфед и телеканал присутствовали более восьми лет, на их каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории России. Отмечалось, что Совет Федерации и "Вместе-РФ" активно развивали площадки на отечественных платформах и поэтому продолжат вести трансляции в VK, "Одноклассниках" и Telegram."Роскомнадзор рассматривает данные действия видеохостинга YouTube как беспрецедентный акт цензуры и грубую попытку ограничения информационной работы государственного органа Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

https://ria.ru/20221018/youtube-1824825937.html

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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, youtube, общество