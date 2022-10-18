https://ria.ru/20221018/youtube-1824847740.html
Роскомнадзор назвал блокировку YouTube-аккаунтов Совфеда актом цензуры
Роскомнадзор назвал блокировку YouTube-аккаунтов Совфеда актом цензуры - РИА Новости, 18.10.2022
Роскомнадзор назвал блокировку YouTube-аккаунтов Совфеда актом цензуры
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты Совета Федерации на YouTube, рассматривает действия видеохостинга как беспрецедентный акт цензуры и... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:04
2022-10-18T13:04
2022-10-18T13:46
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты Совета Федерации на YouTube, рассматривает действия видеохостинга как беспрецедентный акт цензуры и грубую попытку ограничения информационной работы государственного органа России, подобных актов цензуры с апреля 2020 года выявлено уже 87, заявило ведомство.Ранее во вторник Google заблокировал аккаунты Совфеда и телеканала "Вместе-РФ" в YouTube. На видеохостинге Совфед и телеканал присутствовали более восьми лет, на их каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории России. Отмечалось, что Совет Федерации и "Вместе-РФ" активно развивали площадки на отечественных платформах и поэтому продолжат вести трансляции в VK, "Одноклассниках" и Telegram."Роскомнадзор рассматривает данные действия видеохостинга YouTube как беспрецедентный акт цензуры и грубую попытку ограничения информационной работы государственного органа Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, youtube, общество
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Совет Федерации РФ, YouTube, Общество
13:04 18.10.2022 (обновлено: 13:46 18.10.2022)
Роскомнадзор назвал блокировку YouTube-аккаунтов Совфеда актом цензуры
РКН заявил, что рассматривает блокировку YouTube-аккаунтов Совфеда как акт цензуры