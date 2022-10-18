https://ria.ru/20221018/youtube-1824844916.html

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты Совфеда в YouTube

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты Совфеда в YouTube - РИА Новости, 18.10.2022

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты Совфеда в YouTube

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты Совета Федерации на YouTube, рассматривает действия видеохостинга как беспрецедентный акт цензуры и... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T12:55

2022-10-18T12:55

2022-10-18T13:30

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

google

совет федерации рф

общество

россия

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776329116_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7149c951d6dfbeb9ee0b2c1c0392ced0.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты Совета Федерации на YouTube, рассматривает действия видеохостинга как беспрецедентный акт цензуры и грубую попытку ограничения информационной работы государственного органа России, подобных актов цензуры с апреля 2020 года выявлено уже 87, заявило ведомство.Ранее во вторник Google заблокировал аккаунты Совфеда и телеканала "Вместе-РФ" в YouTube. На видеохостинге Совфед и телеканал присутствовали более восьми лет, на их каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории России. Отмечалось, что Совет Федерации и "Вместе-РФ" активно развивали площадки на отечественных платформах и поэтому продолжат вести трансляции в VK, "Одноклассниках" и Telegram."Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, незамедлительно восстановить доступ к официальным каналам Совета Федерации Федерального Собрания РФ на видеохостинге. Роскомнадзор рассматривает данные действия видеохостинга YouTube как беспрецедентный акт цензуры и грубую попытку ограничения информационной работы государственного органа Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.Владелец площадки "демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент, а также на системной основе ограничивает доступ к контенту российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей, органов власти", отмечает ведомство."С апреля 2020 года Роскомнадзор выявил 87 подобных актов цензуры в отношении российских YouTube-каналов", - говорится в сообщении.Роскомнадзор рекомендует российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, работающие в российской юрисдикции и соблюдающие российское законодательство. Видеоконтент Совета Федерации доступен на платформе RuTube.

https://ria.ru/20221014/vgtrk-1823998955.html

https://ria.ru/20221017/google-1824684129.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, совет федерации рф, общество, россия, youtube