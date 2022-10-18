https://ria.ru/20221018/youtube-1824844916.html
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты Совфеда в YouTube
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты Совфеда в YouTube - РИА Новости, 18.10.2022
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты Совфеда в YouTube
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты Совета Федерации на YouTube, рассматривает действия видеохостинга как беспрецедентный акт цензуры и... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:55
2022-10-18T12:55
2022-10-18T13:30
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
google
совет федерации рф
общество
россия
youtube
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты Совета Федерации на YouTube, рассматривает действия видеохостинга как беспрецедентный акт цензуры и грубую попытку ограничения информационной работы государственного органа России, подобных актов цензуры с апреля 2020 года выявлено уже 87, заявило ведомство.Ранее во вторник Google заблокировал аккаунты Совфеда и телеканала "Вместе-РФ" в YouTube. На видеохостинге Совфед и телеканал присутствовали более восьми лет, на их каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории России. Отмечалось, что Совет Федерации и "Вместе-РФ" активно развивали площадки на отечественных платформах и поэтому продолжат вести трансляции в VK, "Одноклассниках" и Telegram."Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, незамедлительно восстановить доступ к официальным каналам Совета Федерации Федерального Собрания РФ на видеохостинге. Роскомнадзор рассматривает данные действия видеохостинга YouTube как беспрецедентный акт цензуры и грубую попытку ограничения информационной работы государственного органа Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.Владелец площадки "демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент, а также на системной основе ограничивает доступ к контенту российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей, органов власти", отмечает ведомство."С апреля 2020 года Роскомнадзор выявил 87 подобных актов цензуры в отношении российских YouTube-каналов", - говорится в сообщении.Роскомнадзор рекомендует российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, работающие в российской юрисдикции и соблюдающие российское законодательство. Видеоконтент Совета Федерации доступен на платформе RuTube.
https://ria.ru/20221014/vgtrk-1823998955.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, совет федерации рф, общество, россия, youtube
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Google, Совет Федерации РФ, Общество, Россия, YouTube
12:55 18.10.2022 (обновлено: 13:30 18.10.2022)
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты Совфеда в YouTube
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты Совета Федерации на YouTube
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты Совета Федерации на YouTube, рассматривает действия видеохостинга как беспрецедентный акт цензуры и грубую попытку ограничения информационной работы государственного органа России, подобных актов цензуры с апреля 2020 года выявлено уже 87, заявило ведомство.
Ранее во вторник Google заблокировал аккаунты Совфеда и телеканала "Вместе-РФ" в YouTube. На видеохостинге Совфед и телеканал присутствовали более восьми лет, на их каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории России. Отмечалось, что Совет Федерации и "Вместе-РФ" активно развивали площадки на отечественных платформах и поэтому продолжат вести трансляции в VK, "Одноклассниках
" и Telegram.
"Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, незамедлительно восстановить доступ к официальным каналам Совета Федерации Федерального Собрания РФ на видеохостинге. Роскомнадзор рассматривает данные действия видеохостинга YouTube как беспрецедентный акт цензуры и грубую попытку ограничения информационной работы государственного органа Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Владелец площадки "демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент, а также на системной основе ограничивает доступ к контенту российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей, органов власти", отмечает ведомство.
"С апреля 2020 года Роскомнадзор выявил 87 подобных актов цензуры в отношении российских YouTube-каналов", - говорится в сообщении.
Роскомнадзор рекомендует российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, работающие в российской юрисдикции и соблюдающие российское законодательство. Видеоконтент Совета Федерации доступен на платформе RuTube
.