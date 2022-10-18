https://ria.ru/20221018/youtube-1824825937.html
Google объяснил блокировку аккаунтов Совета Федерации в YouTube санкциями
Google объяснил блокировку аккаунтов Совета Федерации в YouTube санкциями - РИА Новости, 18.10.2022
Google объяснил блокировку аккаунтов Совета Федерации в YouTube санкциями
Блокировка YouTube-аккаунтов Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ" связана с соблюдением Google законодательства о санкциях, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:53
2022-10-18T11:53
2022-10-18T11:53
технологии
россия
совет федерации рф
google
youtube
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746328319_0:36:3077:1766_1920x0_80_0_0_47da20392a9359d049e0a325e14bb8f5.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Блокировка YouTube-аккаунтов Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ" связана с соблюдением Google законодательства о санкциях, сообщили РИА Новости в компании.Ранее во вторник Google заблокировал аккаунты Совфеда и телеканала "Вместе-РФ" в YouTube. На видеохостинге Совфед и телеканал присутствовали более восьми лет, на их каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории России. Отмечалось, что Совет Федерации и "Вместе-РФ" активно развивали площадки на отечественных платформах и поэтому продолжат вести трансляции в VK, "Одноклассниках" и Telegram."Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает условия обслуживания (Terms of Service), мы примем соответствующие меры", - ответили в компании на вопрос РИА Новости о причинах блокировки каналов.
https://ria.ru/20220824/youtube-1811919814.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746328319_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_d310519bddfa516a156b326fbf91808f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, совет федерации рф, google, youtube, санкции в отношении россии
Технологии, Россия, Совет Федерации РФ, Google, YouTube, Санкции в отношении России
Google объяснил блокировку аккаунтов Совета Федерации в YouTube санкциями
Google заявил, что блокировка аккаунтов Совета Федерации в YouTube связана с санкциями