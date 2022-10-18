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Google объяснил блокировку аккаунтов Совета Федерации в YouTube санкциями - РИА Новости, 18.10.2022
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Google объяснил блокировку аккаунтов Совета Федерации в YouTube санкциями
Google объяснил блокировку аккаунтов Совета Федерации в YouTube санкциями - РИА Новости, 18.10.2022
Google объяснил блокировку аккаунтов Совета Федерации в YouTube санкциями
Блокировка YouTube-аккаунтов Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ" связана с соблюдением Google законодательства о санкциях, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:53
2022-10-18T11:53
технологии
россия
совет федерации рф
google
youtube
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Блокировка YouTube-аккаунтов Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ" связана с соблюдением Google законодательства о санкциях, сообщили РИА Новости в компании.Ранее во вторник Google заблокировал аккаунты Совфеда и телеканала "Вместе-РФ" в YouTube. На видеохостинге Совфед и телеканал присутствовали более восьми лет, на их каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории России. Отмечалось, что Совет Федерации и "Вместе-РФ" активно развивали площадки на отечественных платформах и поэтому продолжат вести трансляции в VK, "Одноклассниках" и Telegram."Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает условия обслуживания (Terms of Service), мы примем соответствующие меры", - ответили в компании на вопрос РИА Новости о причинах блокировки каналов.
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технологии, россия, совет федерации рф, google, youtube, санкции в отношении россии
Технологии, Россия, Совет Федерации РФ, Google, YouTube, Санкции в отношении России
11:53 18.10.2022
 
Google объяснил блокировку аккаунтов Совета Федерации в YouTube санкциями

Google заявил, что блокировка аккаунтов Совета Федерации в YouTube связана с санкциями

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Блокировка YouTube-аккаунтов Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ" связана с соблюдением Google законодательства о санкциях, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее во вторник Google заблокировал аккаунты Совфеда и телеканала "Вместе-РФ" в YouTube. На видеохостинге Совфед и телеканал присутствовали более восьми лет, на их каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории России. Отмечалось, что Совет Федерации и "Вместе-РФ" активно развивали площадки на отечественных платформах и поэтому продолжат вести трансляции в VK, "Одноклассниках" и Telegram.
"Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает условия обслуживания (Terms of Service), мы примем соответствующие меры", - ответили в компании на вопрос РИА Новости о причинах блокировки каналов.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 18:11
YouTube заблокировал аккаунт ОАК
 
ТехнологииРоссияСовет Федерации РФGoogleYouTubeСанкции в отношении России
 
 
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