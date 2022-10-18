https://ria.ru/20221018/youtube-1824825937.html

Google объяснил блокировку аккаунтов Совета Федерации в YouTube санкциями

Google объяснил блокировку аккаунтов Совета Федерации в YouTube санкциями - РИА Новости, 18.10.2022

Google объяснил блокировку аккаунтов Совета Федерации в YouTube санкциями

Блокировка YouTube-аккаунтов Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ" связана с соблюдением Google законодательства о санкциях, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:53

2022-10-18T11:53

2022-10-18T11:53

технологии

россия

совет федерации рф

google

youtube

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Блокировка YouTube-аккаунтов Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ" связана с соблюдением Google законодательства о санкциях, сообщили РИА Новости в компании.Ранее во вторник Google заблокировал аккаунты Совфеда и телеканала "Вместе-РФ" в YouTube. На видеохостинге Совфед и телеканал присутствовали более восьми лет, на их каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории России. Отмечалось, что Совет Федерации и "Вместе-РФ" активно развивали площадки на отечественных платформах и поэтому продолжат вести трансляции в VK, "Одноклассниках" и Telegram."Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает условия обслуживания (Terms of Service), мы примем соответствующие меры", - ответили в компании на вопрос РИА Новости о причинах блокировки каналов.

https://ria.ru/20220824/youtube-1811919814.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, совет федерации рф, google, youtube, санкции в отношении россии