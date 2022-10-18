https://ria.ru/20221018/youtube-1824799581.html

Google заблокировал аккаунты Совета Федерации в YouTube

Google заблокировал аккаунты Совета Федерации в YouTube - РИА Новости, 18.10.2022

Google заблокировал аккаунты Совета Федерации в YouTube

Google заблокировал аккаунты Совфеда в YouTube, Совет Федерации и телеканал "Вместе-РФ" продолжат вести трансляции на отечественных платформах, говорится в... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T10:40

2022-10-18T10:40

2022-10-18T10:53

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Google заблокировал аккаунты Совфеда в YouTube, Совет Федерации и телеканал "Вместе-РФ" продолжат вести трансляции на отечественных платформах, говорится в Telegram-канале палаты."Аккаунты Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ" на видео хостинге YouTube были заблокированы, вся информация – удалена без возможности восстановления", - говорится в сообщении. Отмечается, что на каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео."Ваш аккаунт заблокирован в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций", – написано в сообщении от Google.На видеохостинге Совфед и телеканал присутствовали более 8 лет. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории российского государства."Предполагая подобное развитие событий, Совет Федерации и "Вместе-РФ" активно развивали площадки на отечественных платформах, чтобы весь видеоконтент был доступен для наших пользователей вне зависимости от действий недружественных стран. В частности, трансляции о деятельности сенаторов можно посмотреть в "ВКонтакте", в "Одноклассниках", в Telegram.

https://ria.ru/20220824/youtube-1811919814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет федерации рф, google, youtube, технологии, россия