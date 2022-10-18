https://ria.ru/20221018/youtube-1824799581.html
Google заблокировал аккаунты Совета Федерации в YouTube
Google заблокировал аккаунты Совета Федерации в YouTube - РИА Новости, 18.10.2022
Google заблокировал аккаунты Совета Федерации в YouTube
Google заблокировал аккаунты Совфеда в YouTube, Совет Федерации и телеканал "Вместе-РФ" продолжат вести трансляции на отечественных платформах, говорится в... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:40
2022-10-18T10:40
2022-10-18T10:53
совет федерации рф
google
youtube
технологии
россия
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Google заблокировал аккаунты Совфеда в YouTube, Совет Федерации и телеканал "Вместе-РФ" продолжат вести трансляции на отечественных платформах, говорится в Telegram-канале палаты."Аккаунты Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ" на видео хостинге YouTube были заблокированы, вся информация – удалена без возможности восстановления", - говорится в сообщении. Отмечается, что на каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео."Ваш аккаунт заблокирован в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций", – написано в сообщении от Google.На видеохостинге Совфед и телеканал присутствовали более 8 лет. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории российского государства."Предполагая подобное развитие событий, Совет Федерации и "Вместе-РФ" активно развивали площадки на отечественных платформах, чтобы весь видеоконтент был доступен для наших пользователей вне зависимости от действий недружественных стран. В частности, трансляции о деятельности сенаторов можно посмотреть в "ВКонтакте", в "Одноклассниках", в Telegram.
https://ria.ru/20220824/youtube-1811919814.html
https://ria.ru/20221004/rt-1821574458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, google, youtube, технологии, россия
Совет Федерации РФ, Google, YouTube, Технологии, Россия
10:40 18.10.2022 (обновлено: 10:53 18.10.2022)
Google заблокировал аккаунты Совета Федерации в YouTube
Совет Федерации сообщил, что Google заблокировал его аккаунты в YouTube
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости.
Google заблокировал аккаунты Совфеда в YouTube, Совет Федерации и телеканал "Вместе-РФ" продолжат вести трансляции на отечественных платформах, говорится в Telegram-канале
палаты.
"Аккаунты Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ" на видео хостинге YouTube были заблокированы, вся информация – удалена без возможности восстановления", - говорится в сообщении. Отмечается, что на каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео.
"Ваш аккаунт заблокирован в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций", – написано в сообщении от Google.
На видеохостинге Совфед и телеканал присутствовали более 8 лет. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории российского государства.
"Предполагая подобное развитие событий, Совет Федерации и "Вместе-РФ" активно развивали площадки на отечественных платформах, чтобы весь видеоконтент был доступен для наших пользователей вне зависимости от действий недружественных стран. В частности, трансляции о деятельности сенаторов можно посмотреть в "ВКонтакте", в "Одноклассниках", в Telegram.