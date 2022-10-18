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Дети-студенты мобилизованных в Архангельской области получат по 50 тыс руб - РИА Новости, 18.10.2022
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Дети-студенты мобилизованных в Архангельской области получат по 50 тыс руб
Дети-студенты мобилизованных в Архангельской области получат по 50 тыс руб - РИА Новости, 18.10.2022
Дети-студенты мобилизованных в Архангельской области получат по 50 тыс руб
Дети военнослужащих, мобилизованных в Архангельской области, будут получать по 50 тысяч рублей при поступлении в вузы, независимо от того, в каком регионе... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:12
2022-10-18T16:12
архангельская область
общество
александр цыбульский
архангельская область
частичная мобилизация в россии
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АРХАНГЕЛЬСК, 18 окт – РИА Новости. Дети военнослужащих, мобилизованных в Архангельской области, будут получать по 50 тысяч рублей при поступлении в вузы, независимо от того, в каком регионе находится учебное заведение, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Цыбульский.Решение о предоставлении такой меры социальной поддержки принято в Архангельской области еще 1 сентября. Первоначально она полагалась только молодым людям, поступившим в вузы, расположенные на территории Архангельской области."Сейчас распространяем ее действие и на тех студентов, которые поступили в этом году в высшие учебные заведения за пределами Архангельской области", – написал Цыбульский.Как пояснили в правительстве региона, обратиться за единовременной выплатой нужно в отделение социальной защиты по месту жительства либо через сайт областного минтрудсоцразвития. Это может сделать сам студент, если ему уже исполнилось 18 лет, либо законный представитель – если речь идет о несовершеннолетнем.Как пояснили в министерстве труда, занятости и социального развития Архангельской области, для получения выплаты необходимо представить паспорт заявителя, справку, подтверждающую поступление получателя выплат на обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) в образовательную организацию, документ об участии родителя-военнослужащего в специальной военной операции либо документ, подтверждающий призыв на военную службу по мобилизации.Ранее правительством региона было принято решение о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей жителям Архангельской области, призванным на военную службу в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. Кроме того, в подразделения, где проходят подготовку жители региона, направлены дополнительные комплекты экипировки.Вся работа по оказанию поддержки мобилизованным гражданам и членам их семей организована на базе регионального штаба Губернаторского центра "Вместе мы сильнее".
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общество, александр цыбульский, архангельская область, частичная мобилизация в россии
Архангельская область, Общество, Александр Цыбульский, Архангельская область, Частичная мобилизация в России
16:12 18.10.2022
 
Дети-студенты мобилизованных в Архангельской области получат по 50 тыс руб

Дети-студенты мобилизованных в Архангельской области получат по 50 тыс руб

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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АРХАНГЕЛЬСК, 18 окт – РИА Новости. Дети военнослужащих, мобилизованных в Архангельской области, будут получать по 50 тысяч рублей при поступлении в вузы, независимо от того, в каком регионе находится учебное заведение, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Цыбульский.
Решение о предоставлении такой меры социальной поддержки принято в Архангельской области еще 1 сентября. Первоначально она полагалась только молодым людям, поступившим в вузы, расположенные на территории Архангельской области.
"Дело важное". Частичная мобилизация в России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.

Отправка мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации, в Новосибирске
1 из 13

На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.

Женщина прощается с мужчиной, призванным на военную службу в ходе частичной мобилизации
2 из 13

В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанк

Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, возле военного комиссариата Советского, Ворошиловского и Кировского районов Волгограда
3 из 13

Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.

Девушка прощается с мужчиной, призванным на военную службу в ходе частичной мобилизации, в пункте предварительного сбора в Ленинском районе Новосибирска
4 из 13

У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.

Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, у входа в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирска
5 из 13

Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.

Проводы мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации
6 из 13

Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.

Отправка мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации, от пункта предварительного сбора в Новосибирске
7 из 13

Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанк

Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, возле военного комиссариата Советского, Ворошиловского и Кировского районов Волгограда
8 из 13

Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.

Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, прощается с девушкой возле военного комиссариата Кунцевского района Москвы
9 из 13

Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанк

Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле Военного комиссариата в Чите
10 из 13

Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанк

"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.

Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, возле военного комиссариата Читинского района
11 из 13

"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, садятся в автобус у военного комиссариата Краснодара
12 из 13

Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.

Граффити в поддержку российских военнослужащих на стене дома № 14 на Зацепском Валу в Москве
13 из 13

На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 13

На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 13

В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 13

Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
4 из 13

У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 13

Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 13

Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 13

Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 13

Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
9 из 13

Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
10 из 13

Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
11 из 13

"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
12 из 13

Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
13 из 13

На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
"Сейчас распространяем ее действие и на тех студентов, которые поступили в этом году в высшие учебные заведения за пределами Архангельской области", – написал Цыбульский.
Как пояснили в правительстве региона, обратиться за единовременной выплатой нужно в отделение социальной защиты по месту жительства либо через сайт областного минтрудсоцразвития. Это может сделать сам студент, если ему уже исполнилось 18 лет, либо законный представитель – если речь идет о несовершеннолетнем.
Как пояснили в министерстве труда, занятости и социального развития Архангельской области, для получения выплаты необходимо представить паспорт заявителя, справку, подтверждающую поступление получателя выплат на обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) в образовательную организацию, документ об участии родителя-военнослужащего в специальной военной операции либо документ, подтверждающий призыв на военную службу по мобилизации.
Ранее правительством региона было принято решение о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей жителям Архангельской области, призванным на военную службу в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. Кроме того, в подразделения, где проходят подготовку жители региона, направлены дополнительные комплекты экипировки.
Вся работа по оказанию поддержки мобилизованным гражданам и членам их семей организована на базе регионального штаба Губернаторского центра "Вместе мы сильнее".
 
Архангельская областьОбществоАлександр ЦыбульскийАрхангельская областьЧастичная мобилизация в России
 
 
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