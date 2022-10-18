Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии семьям мобилизованных выплатят по сто тысяч рублей - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221018/vyplata-1824959570.html
В Ингушетии семьям мобилизованных выплатят по сто тысяч рублей
В Ингушетии семьям мобилизованных выплатят по сто тысяч рублей - РИА Новости, 18.10.2022
В Ингушетии семьям мобилизованных выплатят по сто тысяч рублей
Власти Ингушетии единовременно выплатят семьям мобилизованных жителей республики по 100 тысяч рублей, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:55
2022-10-18T18:55
общество
махмуд-али калиматов
россия
частичная мобилизация в россии
республика ингушетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819424968_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_301395f3835d71319e2a1344d28c53df.jpg
НАЛЬЧИК, 18 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии единовременно выплатят семьям мобилизованных жителей республики по 100 тысяч рублей, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов."Семьям мобилизованных будет произведена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Помощь будет оказана из резервного фонда главы Республики Ингушетия", - написал Калиматов во вторник в своем Telegram-канале."Деньги хоть и небольшие, но они помогут на какое-то время стабилизировать семейный бюджет. Будем решать и все другие текущие их вопросы", - добавил он, подчеркнув, что у жителей Ингушетии, которые отправляются в зону специальной военной операции, "должна быть уверенность, что у их семей есть на родине опора и защита".Калиматов также отметил, что министры здравоохранения, образования, труда и социального развития, главы муниципальных образований, а также ресурсоснабжающие организации региона будут в первую очередь заниматься обращениями и просьбами семей военнослужащих."Для каждого из них это задача номер один. Семьи, чьи мужчины идут защищать Родину, должны быть в приоритете у всех органов власти", - заявил глава Ингушетии.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
https://ria.ru/20221018/sluzhba-1824907947.html
https://ria.ru/20221018/milonov-1824916333.html
https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824876474.html
россия
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819424968_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_723b30afd5c13e6a62c178d2de556b5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, махмуд-али калиматов, россия, частичная мобилизация в россии, республика ингушетия
Общество, Махмуд-Али Калиматов, Россия, Частичная мобилизация в России, Республика Ингушетия
18:55 18.10.2022
 
В Ингушетии семьям мобилизованных выплатят по сто тысяч рублей

Семьям мобилизованных жителей Ингушетии единовременно выплатят по сто тысяч рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Частичная мобилизация в России. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 18 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии единовременно выплатят семьям мобилизованных жителей республики по 100 тысяч рублей, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Семьям мобилизованных будет произведена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Помощь будет оказана из резервного фонда главы Республики Ингушетия", - написал Калиматов во вторник в своем Telegram-канале.
Улица в семейском селе Тарбагатай в Бурятии - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 18:20Религия
Староверы призвали Госдуму прояснить вопрос об альтернативе мобилизации
"Деньги хоть и небольшие, но они помогут на какое-то время стабилизировать семейный бюджет. Будем решать и все другие текущие их вопросы", - добавил он, подчеркнув, что у жителей Ингушетии, которые отправляются в зону специальной военной операции, "должна быть уверенность, что у их семей есть на родине опора и защита".
Калиматов также отметил, что министры здравоохранения, образования, труда и социального развития, главы муниципальных образований, а также ресурсоснабжающие организации региона будут в первую очередь заниматься обращениями и просьбами семей военнослужащих.
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 16:43Специальная военная операция на Украине
Милонов уехал в зону спецоперации со своим обмундированием
"Для каждого из них это задача номер один. Семьи, чьи мужчины идут защищать Родину, должны быть в приоритете у всех органов власти", - заявил глава Ингушетии.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
Мобилизация уход за инвалидом - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 14:41
Отсрочка от мобилизации при уходе за инвалидом: условия, как оформить
 
ОбществоМахмуд-Али КалиматовРоссияЧастичная мобилизация в РоссииРеспублика Ингушетия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала