https://ria.ru/20221018/vyplata-1824959570.html
В Ингушетии семьям мобилизованных выплатят по сто тысяч рублей
В Ингушетии семьям мобилизованных выплатят по сто тысяч рублей - РИА Новости, 18.10.2022
В Ингушетии семьям мобилизованных выплатят по сто тысяч рублей
Власти Ингушетии единовременно выплатят семьям мобилизованных жителей республики по 100 тысяч рублей, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:55
2022-10-18T18:55
2022-10-18T18:55
общество
махмуд-али калиматов
россия
частичная мобилизация в россии
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 18 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии единовременно выплатят семьям мобилизованных жителей республики по 100 тысяч рублей, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов."Семьям мобилизованных будет произведена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Помощь будет оказана из резервного фонда главы Республики Ингушетия", - написал Калиматов во вторник в своем Telegram-канале."Деньги хоть и небольшие, но они помогут на какое-то время стабилизировать семейный бюджет. Будем решать и все другие текущие их вопросы", - добавил он, подчеркнув, что у жителей Ингушетии, которые отправляются в зону специальной военной операции, "должна быть уверенность, что у их семей есть на родине опора и защита".Калиматов также отметил, что министры здравоохранения, образования, труда и социального развития, главы муниципальных образований, а также ресурсоснабжающие организации региона будут в первую очередь заниматься обращениями и просьбами семей военнослужащих."Для каждого из них это задача номер один. Семьи, чьи мужчины идут защищать Родину, должны быть в приоритете у всех органов власти", - заявил глава Ингушетии.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
https://ria.ru/20221018/sluzhba-1824907947.html
https://ria.ru/20221018/milonov-1824916333.html
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РИА Новости
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общество, махмуд-али калиматов, россия, частичная мобилизация в россии, республика ингушетия
Общество, Махмуд-Али Калиматов, Россия, Частичная мобилизация в России, Республика Ингушетия
В Ингушетии семьям мобилизованных выплатят по сто тысяч рублей
Семьям мобилизованных жителей Ингушетии единовременно выплатят по сто тысяч рублей
НАЛЬЧИК, 18 окт – РИА Новости.
Власти Ингушетии единовременно выплатят семьям мобилизованных жителей республики по 100 тысяч рублей, сообщил
глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Семьям мобилизованных будет произведена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Помощь будет оказана из резервного фонда главы Республики Ингушетия", - написал Калиматов во вторник в своем Telegram-канале.
"Деньги хоть и небольшие, но они помогут на какое-то время стабилизировать семейный бюджет. Будем решать и все другие текущие их вопросы", - добавил он, подчеркнув, что у жителей Ингушетии, которые отправляются в зону специальной военной операции, "должна быть уверенность, что у их семей есть на родине опора и защита".
Калиматов также отметил, что министры здравоохранения, образования, труда и социального развития, главы муниципальных образований, а также ресурсоснабжающие организации региона будут в первую очередь заниматься обращениями и просьбами семей военнослужащих.
"Для каждого из них это задача номер один. Семьи, чьи мужчины идут защищать Родину, должны быть в приоритете у всех органов власти", - заявил глава Ингушетии.
Частичная мобилизация идет в России
с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин
, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.