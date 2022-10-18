https://ria.ru/20221018/vsu-1824813024.html

Запорожские власти заявили об отказе ВСУ забирать тела погибших

Запорожские власти заявили об отказе ВСУ забирать тела погибших - РИА Новости, 18.10.2022

Запорожские власти заявили об отказе ВСУ забирать тела погибших

Украинские войска отказываются забирать тела своих погибших с линии фронта в Запорожской области, несмотря на готовность обеспечить для них режим тишины,... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:14

2022-10-18T11:14

2022-10-18T11:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Украинские войска отказываются забирать тела своих погибших с линии фронта в Запорожской области, несмотря на готовность обеспечить для них режим тишины, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Мы не воюем с мёртвыми. У нас есть понятие режима тишины, чтобы противоположная сторона могла забрать тела. Но они эти тела не забирают. Тела просто лежат в полях. Украинская сторона не реагирует на наши предложения", - сказал РИА Новости Рогов.

https://ria.ru/20221017/zaporozhe-1824029387.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр