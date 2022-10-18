https://ria.ru/20221018/uganda-1824794096.html

Уганда намерена запустить прямые рейсы в Россию

Уганда намерена запустить прямые рейсы в Россию - РИА Новости, 18.10.2022

Уганда намерена запустить прямые рейсы в Россию

Уганда намерена запустить прямые рейсы в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол Уганды в РФ Мозес Кизиге. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T10:25

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туризм

уганда

россия

ethiopian airlines

emirates

turkish airlines

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уганда намерена запустить прямые рейсы в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол Уганды в РФ Мозес Кизиге."Пока прямых рейсов (между нашими странами) нет, но в будущем мы обязательно их запустим. Пока можно использовать рейсы с пересадками Ethiopian Airlines, Qatar, Emirates, Turkish Airlines", - сказал посол.Читайте полный текст интервью Мозеса Кизиге >>

https://ria.ru/20221018/uganda-1824773254.html

уганда

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

уганда, россия, ethiopian airlines, emirates, turkish airlines