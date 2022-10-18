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Уганда намерена запустить прямые рейсы в Россию - РИА Новости, 18.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221018/uganda-1824794096.html
Уганда намерена запустить прямые рейсы в Россию
Уганда намерена запустить прямые рейсы в Россию - РИА Новости, 18.10.2022
Уганда намерена запустить прямые рейсы в Россию
Уганда намерена запустить прямые рейсы в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол Уганды в РФ Мозес Кизиге. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:25
2022-10-18T11:59
туризм
уганда
россия
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emirates
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уганда намерена запустить прямые рейсы в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол Уганды в РФ Мозес Кизиге."Пока прямых рейсов (между нашими странами) нет, но в будущем мы обязательно их запустим. Пока можно использовать рейсы с пересадками Ethiopian Airlines, Qatar, Emirates, Turkish Airlines", - сказал посол.Читайте полный текст интервью Мозеса Кизиге &gt;&gt;
https://ria.ru/20221018/uganda-1824773254.html
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уганда, россия, ethiopian airlines, emirates, turkish airlines
Туризм, Уганда, Россия, Ethiopian Airlines, Emirates, Turkish Airlines
10:25 18.10.2022 (обновлено: 11:59 18.10.2022)
 
Уганда намерена запустить прямые рейсы в Россию

Посол в Москве Кизиге: Уганда намерена запустить прямые рейсы в Россию

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уганда намерена запустить прямые рейсы в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол Уганды в РФ Мозес Кизиге.
"Пока прямых рейсов (между нашими странами) нет, но в будущем мы обязательно их запустим. Пока можно использовать рейсы с пересадками Ethiopian Airlines, Qatar, Emirates, Turkish Airlines", - сказал посол.
Читайте полный текст интервью Мозеса Кизиге >>
Посол Уганды в Москве Мозес Кизиге - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 07:50
Посол Уганды заявил, что Кампала не возражает против торговли в нацвалюте
 
ТуризмУгандаРоссияEthiopian AirlinesEmiratesTurkish Airlines
 
 
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