https://ria.ru/20221018/uganda-1824794096.html
Уганда намерена запустить прямые рейсы в Россию
Уганда намерена запустить прямые рейсы в Россию - РИА Новости, 18.10.2022
Уганда намерена запустить прямые рейсы в Россию
Уганда намерена запустить прямые рейсы в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол Уганды в РФ Мозес Кизиге. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:25
2022-10-18T10:25
2022-10-18T11:59
туризм
уганда
россия
ethiopian airlines
emirates
turkish airlines
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уганда намерена запустить прямые рейсы в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол Уганды в РФ Мозес Кизиге."Пока прямых рейсов (между нашими странами) нет, но в будущем мы обязательно их запустим. Пока можно использовать рейсы с пересадками Ethiopian Airlines, Qatar, Emirates, Turkish Airlines", - сказал посол.Читайте полный текст интервью Мозеса Кизиге >>
https://ria.ru/20221018/uganda-1824773254.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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уганда, россия, ethiopian airlines, emirates, turkish airlines
Туризм, Уганда, Россия, Ethiopian Airlines, Emirates, Turkish Airlines
10:25 18.10.2022 (обновлено: 11:59 18.10.2022)
Уганда намерена запустить прямые рейсы в Россию
Посол в Москве Кизиге: Уганда намерена запустить прямые рейсы в Россию