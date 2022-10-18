https://ria.ru/20221018/kizige-1824724012.html

Мозес Кизиге: США не заставят Африку отказаться от сотрудничества с Россией

Мозес Кизиге: США не заставят Африку отказаться от сотрудничества с Россией - РИА Новости, 18.10.2022

Мозес Кизиге: США не заставят Африку отказаться от сотрудничества с Россией

Россия и Уганда на прошлой неделе отпраздновали 60-летие установления дипломатических отношений. В честь праздничной даты посол Уганды в Москве Мозес Кизиге в... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T10:00

2022-10-18T10:00

2022-10-18T10:00

интервью

уганда

россия

йовери мусевени

сергей лавров

африка

совет безопасности оон

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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Россия и Уганда на прошлой неделе отпраздновали 60-летие установления дипломатических отношений. В честь праздничной даты посол Уганды в Москве Мозес Кизиге в своем первом интервью российским СМИ рассказал корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной о том, как Россия помогает его стране в борьбе с лихорадкой Эбола, когда в Уганде начнется производство российских автомобилей, а какие машины пойдут на экспорт, а также о том, для кого в живописном угандийском городе Энтеббе, который находится на берегу озера Виктория, хотят построить православный храм.– Господин посол, в Уганде недавно снова произошла вспышка лихорадки Эбола. Роспотребнадзор предложил направить в страну вакцину, это удалось реализовать?– Да, мы уже на связи с эпидемиологами из России, российского Минздрава. Они предложили нам помощь. Уганда хорошо справилась с пандемией коронавируса. А в России отличные лаборатории, специалисты, поэтому мы продолжим наше сотрудничество.Мы также партнеры в области образования, в военной сфере – мы закупаем большинство нашей военной техники в РФ, к примеру, боевые вертолеты. Так что сотрудничество развивается успешно. В свою очередь мы поставляем в Россию фрукты, кофе.– Торговля сейчас осуществляется в долларах? Нет ли планов о переводе торговли в национальные валюты?– Мы либерально относимся к этому вопросу, можем торговать в рублях и угандийских шиллингах, мы не возражаем.– Ранее были озвучены планы по строительству в Уганде АЭС. Россия участвует в этом проекте?– Из-за COVID-19 этот проект затормозился, но в Кампале скоро пройдет межправкомиссия, и эта тема будет обсуждаться в приоритетном порядке. Так же как наши совместные планы проектов в космосе. У нас в стране огромные залежи урана, самые большие в мире.– В Уганде ведь также есть запасы нефти и газа?– Да, нефть и газ, мы сейчас строим трубопровод для их транспортировки в другие страны.– В Африку или в Европу?– Мы будем экспортировать в те страны, которым это потребуется.– Как вы считаете, как на рынке нефти отразится договоренность ОПЕК+ о снижении объемов нефтедобычи на фоне введения потолка цен на российскую нефть в Европе?– Мы приступим к добыче нефти еще нескоро, в перспективе – 15 лет. Пока у нас есть уголь, но мы также производим электромобили, чтобы заботиться о природе.– Они пойдут на экспорт?– Мы только начали, но однажды мы будем экспортировать угандийские электромобили в Россию. Мы также открыты к сотрудничеству с российскими автоконцернами, например, недавно мы заключили соглашение с "Камазом" о строительстве в Уганде завода по производству грузовых машин, чтобы продавать их на африканском рынке. Так что мы продвигаемся и в этом направлении.– В ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что он против санкций, потому что он "за себя", а не за кого-то. Но мы видим, что попытки Запада надавить на африканские страны продолжаются, США готовят соответствующий законопроект…– У них ничего не получится. Африканские государства суверенны, поэтому США не нужно идти в этом направлении, им не удастся. У них свои проблемы, у нас свои.– Уганда столкнулась с какими-то проблемами из-за санкций?– Нет, такого не было.– На грядущий саммит "Россия-Африка" Йовери Мусевени приедет?– Да, президент должен приехать, я могу это гарантировать, он будет здесь.– До этого могут состояться какие-то визиты?– Да, глава МИД Уганды собирается приехать в этом году, потом несколько российских министров направятся в Уганду накануне саммита для проведения межправительственной комиссии. Мы на днях выдали десяток виз российским бизнесменам, которые отправились в Уганду. Приходите скорее за визами!– То есть инвесторы из России проявляют интерес?– Да, их число растет.– Были планы строить русский православный храм в Энтеббе, они в силе?– Это правда, у нас много христиан, в том числе православных. Уганда – христианская страна с небольшим процентом мусульман, большинство составляют католики, протестанты.– То есть взаимоотношения между нашими церквями продвигаются?– Да, идут хорошо.– На прошлой неделе в миссии Уганды прошла выставка, на которой были представлены как угандийские, так и нижегородские художники. Как возникла эта идея?– Мы посещаем разные регионы России: мы были в Уфе, в Казани, в Рязани, в Перми – везде мы ищем возможности для сотрудничества в различных областях. Нижний Новгород находится не так далеко от Москвы, но местный стиль в искусстве напомнил нам угандийский. Поэтому мы решили провести такую выставку, и, если вы посмотрите на картины, то вы не отличите, где тут русский, а где африканский художник. Мы хотим использовать искусство как один из каналов для установления партнерства между нашими странами.– Насколько понимаю, выставка русских художников должна будет пройти в Уганде? Можно ли ожидать ответную выставку в российских музеях?– Ваши музеи очень хорошие, везде, где я бывал, очень информативные. Мы у вас можем поучиться в этом плане. Мы начали с небольшой выставки, но в дальнейшем хотим перемещаться в более крупные музеи. Российские художники также должны быть представлены в музеях Уганды – из Третьяковской галереи, у нас много места в музеях.– Но чтобы добраться в Уганду, нужно делать пересадку в другой стране. Нет ли планов установить прямое авиасообщение?– Пока прямых рейсов нет, но в будущем мы обязательно их запустим. Пока можно использовать рейсы с пересадками Ethiopian Airlines, Qatar, Emirates, Turkish Airlines и так далее…– Не так давно в Буркина-Фасо случился переворот. Как вы смотрите на процесс избавления от остатков колониализма в бывших французских колониях?– В Уганде у нас такого нет, такого, как в Буркина-Фасо, не произойдет. Наша страна очень мирная, демократичная.– В ООН сейчас ведутся разговоры о том, чтобы реформировать состав Совбеза. Африка давно заявляет о необходимости присутствия в этой структуре. Уганда могла бы занять место постоянного члена?– Это позиция Африканского союза. Мы заслуживаем место постоянного члена Совбеза ООН в соответствии с размером экономик и населения. Я думаю, страны должны меняться в составе СБ ООН.– В начале октября глава МИД Украины Кулеба ездил в Африку, чтобы заручиться поддержкой. Как вы считаете, у него получилось?– Если бы он приехал к нам, мы бы с ним поработали, и президент Мусевени сказал бы ему, что думает. Наша позиция – решать любые конфликты переговорами, а не войной.

https://ria.ru/20220920/ebola-1818054250.html

https://ria.ru/20220920/sotrudnichestvo-1818135681.html

https://ria.ru/20220909/vts-1815642221.html

https://ria.ru/20221005/afrika-1821558984.html

уганда

россия

африка

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, уганда, россия, йовери мусевени, сергей лавров, африка, совет безопасности оон, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), опек