https://ria.ru/20221018/uganda-1824773254.html

Посол Уганды заявил, что Кампала не возражает против торговли в нацвалюте

Посол Уганды заявил, что Кампала не возражает против торговли в нацвалюте - РИА Новости, 18.10.2022

Посол Уганды заявил, что Кампала не возражает против торговли в нацвалюте

Уганда не возражает против перевода торговли с РФ в рубли и угандийские шиллинги, заявил в интервью РИА Новости посол Уганды в РФ Мозес Кизиге. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T07:50

2022-10-18T07:50

2022-10-18T10:26

уганда

россия

экономика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824718849_0:0:3409:1918_1920x0_80_0_0_df2d0022351e4eac63522fad5402c0cd.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уганда не возражает против перевода торговли с РФ в рубли и угандийские шиллинги, заявил в интервью РИА Новости посол Уганды в РФ Мозес Кизиге.Он отметил, что Уганда поставляет в Россию фрукты и кофе.Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости активнее использовать национальные валюты для взаиморасчетов между странами, что позволит укрепить финансовый суверенитет государств.Читайте полный текст интервью Мозеса Кизиге >>

https://ria.ru/20221018/uganda-1824767562.html

уганда

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

уганда, россия, экономика, в мире