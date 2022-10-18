https://ria.ru/20221018/uganda-1824773254.html
Посол Уганды заявил, что Кампала не возражает против торговли в нацвалюте
Посол Уганды заявил, что Кампала не возражает против торговли в нацвалюте - РИА Новости, 18.10.2022
Посол Уганды заявил, что Кампала не возражает против торговли в нацвалюте
Уганда не возражает против перевода торговли с РФ в рубли и угандийские шиллинги, заявил в интервью РИА Новости посол Уганды в РФ Мозес Кизиге. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T07:50
2022-10-18T07:50
2022-10-18T10:26
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в мире
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уганда не возражает против перевода торговли с РФ в рубли и угандийские шиллинги, заявил в интервью РИА Новости посол Уганды в РФ Мозес Кизиге.Он отметил, что Уганда поставляет в Россию фрукты и кофе.Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости активнее использовать национальные валюты для взаиморасчетов между странами, что позволит укрепить финансовый суверенитет государств.Читайте полный текст интервью Мозеса Кизиге >>
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уганда, россия, экономика, в мире
Уганда, Россия, Экономика, В мире
07:50 18.10.2022 (обновлено: 10:26 18.10.2022)
Посол Уганды заявил, что Кампала не возражает против торговли в нацвалюте
Посол Уганды в России заявил, что Кампала не возражает против торговли в нацвалюте