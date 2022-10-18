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Посол Уганды заявил, что Кампала не возражает против торговли в нацвалюте - РИА Новости, 18.10.2022
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Посол Уганды заявил, что Кампала не возражает против торговли в нацвалюте
Посол Уганды заявил, что Кампала не возражает против торговли в нацвалюте - РИА Новости, 18.10.2022
Посол Уганды заявил, что Кампала не возражает против торговли в нацвалюте
Уганда не возражает против перевода торговли с РФ в рубли и угандийские шиллинги, заявил в интервью РИА Новости посол Уганды в РФ Мозес Кизиге. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T07:50
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уганда
россия
экономика
в мире
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уганда не возражает против перевода торговли с РФ в рубли и угандийские шиллинги, заявил в интервью РИА Новости посол Уганды в РФ Мозес Кизиге.Он отметил, что Уганда поставляет в Россию фрукты и кофе.Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости активнее использовать национальные валюты для взаиморасчетов между странами, что позволит укрепить финансовый суверенитет государств.Читайте полный текст интервью Мозеса Кизиге &gt;&gt;
https://ria.ru/20221018/uganda-1824767562.html
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уганда, россия, экономика, в мире
Уганда, Россия, Экономика, В мире
07:50 18.10.2022 (обновлено: 10:26 18.10.2022)
 
Посол Уганды заявил, что Кампала не возражает против торговли в нацвалюте

Посол Уганды в России заявил, что Кампала не возражает против торговли в нацвалюте

© РИА Новости / Павел БедняковПосол Уганды в Москве Мозес Кизиге
Посол Уганды в Москве Мозес Кизиге - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Посол Уганды в Москве Мозес Кизиге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уганда не возражает против перевода торговли с РФ в рубли и угандийские шиллинги, заявил в интервью РИА Новости посол Уганды в РФ Мозес Кизиге.
"Мы либерально относимся к этому вопросу, можем торговать в рублях и угандийских шиллингах, мы не возражаем", - сказал посол.
Он отметил, что Уганда поставляет в Россию фрукты и кофе.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости активнее использовать национальные валюты для взаиморасчетов между странами, что позволит укрепить финансовый суверенитет государств.
Читайте полный текст интервью Мозеса Кизиге >>
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