https://ria.ru/20221018/uganda-1824767562.html

Посол: Уганда заключила соглашение с "Камазом" о строительстве завода

Посол: Уганда заключила соглашение с "Камазом" о строительстве завода - РИА Новости, 18.10.2022

Посол: Уганда заключила соглашение с "Камазом" о строительстве завода

Уганда заключила соглашение с "Камазом" о строительстве завода по производству грузовых машин для экспорта на африканский рынок, готова в будущем поставлять в... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T05:48

2022-10-18T05:48

2022-10-18T05:48

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уганда заключила соглашение с "Камазом" о строительстве завода по производству грузовых машин для экспорта на африканский рынок, готова в будущем поставлять в Россию электромобили, заявил в интервью РИА Новости посол Уганды в РФ Мозес Кизиге.Посол добавил, что Уганда недавно начала производство собственных электромобилей, и не исключил возможность их экспорта в РФ."Мы только начали, но однажды мы будем экспортировать угандийские электромобили в Россию", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20221018/avtovaz-1824764762.html

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экономика, авто, уганда, россия, в мире