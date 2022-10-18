https://ria.ru/20221018/uganda-1824767562.html
Посол: Уганда заключила соглашение с "Камазом" о строительстве завода
Посол: Уганда заключила соглашение с "Камазом" о строительстве завода - РИА Новости, 18.10.2022
Посол: Уганда заключила соглашение с "Камазом" о строительстве завода
Уганда заключила соглашение с "Камазом" о строительстве завода по производству грузовых машин для экспорта на африканский рынок, готова в будущем поставлять в... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T05:48
2022-10-18T05:48
2022-10-18T05:48
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уганда заключила соглашение с "Камазом" о строительстве завода по производству грузовых машин для экспорта на африканский рынок, готова в будущем поставлять в Россию электромобили, заявил в интервью РИА Новости посол Уганды в РФ Мозес Кизиге.Посол добавил, что Уганда недавно начала производство собственных электромобилей, и не исключил возможность их экспорта в РФ."Мы только начали, но однажды мы будем экспортировать угандийские электромобили в Россию", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20221018/avtovaz-1824764762.html
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экономика, авто, уганда, россия, в мире
Экономика, Авто, Уганда, Россия, В мире
Посол: Уганда заключила соглашение с "Камазом" о строительстве завода
Посол Уганды Кизиге: Уганда вместе с "Камазом" будет производить грузовики для экспорта