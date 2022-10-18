https://ria.ru/20221018/twitch-1824841871.html

Суд оштрафовал Twitch на четыре миллиона рублей за стрим Гордона*

Суд оштрафовал Twitch на четыре миллиона рублей за стрим Гордона* - РИА Новости, 18.10.2022

Суд оштрафовал Twitch на четыре миллиона рублей за стрим Гордона*

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch за неудаление выступления украинского журналиста Дмитрия... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T12:45

2022-10-18T12:45

2022-10-18T12:45

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch за неудаление выступления украинского журналиста Дмитрия Гордона* с фейками о ядерной войне, мобилизации и спецоперации, передает корреспондент РИА Новости."Признать Twitch Interactive, Inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Протокол составлен из-за "недостоверной информации о ядерной войне, мобилизации, проведении специальной военной операции на Украине", прозвучавшей в стриме Гордона*.Представители компании заявили, что ссылки были удалены ещё до составления протокола, и настаивали на отсутствии события и состава правонарушения.Ранее во вторник суд оштрафовал Twitch на 4 миллиона рублей за неудаление стрима с украинским военным экспертом, а также за интервью скандально известного адвоката Марка Фейгина* с советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.* СМИ, выполняющее функции иноагента

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, дмитрий гордон, россия, украина, происшествия, интернет, цензура