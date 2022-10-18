https://ria.ru/20221018/translyatsii-1824882258.html
Совет Федерации не планирует отменять трансляции заседаний в интернете
Совет Федерации не планирует отменять трансляции заседаний в интернете - РИА Новости, 18.10.2022
Совет Федерации не планирует отменять трансляции заседаний в интернете
Совет Федерации не планирует отменять трансляции своих пленарных заседаний в интернете, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:57
2022-10-18T14:57
2022-10-18T18:24
политика
вячеслав тимченко
совет федерации рф
госдума рф
youtube
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Совет Федерации не планирует отменять трансляции своих пленарных заседаний в интернете, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.Совет Госдумы принял решение ограничить онлайн-трансляции заседаний палаты, ограничения связаны с законодательным обеспечением спецоперации, сообщил ранее РИА Новости источник в Думе."Не закрываем, трансляция сохранится", - сообщил Тимченко.В свою очередь, начальник пресс-службы Совфеда Владислав Пономаренко сообщил, палата не планирует отменять трансляции не только пленарных заседаний, но и заседаний комитетов и других мероприятий."Могу сказать, что в Совете Федерации остаётся настрой на максимальную открытость, эффективную популяризацию парламентской деятельности. Как и прежде, планируем транслировать пленарные заседания, заседания комитетов и другие парламентские форматы в прямом эфире на доступных площадках", - сказал он журналистам.Пономаренко напомнил, что во вторник аккаунты Совфеда в YouTube были заблокированы, поэтому трансляции будут вестись в ВКонтакте, на RuTube, в других социальных сетях.
https://ria.ru/20221018/blokirovka-1824869709.html
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политика, вячеслав тимченко, совет федерации рф, госдума рф, youtube
Политика, Вячеслав Тимченко, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, YouTube
14:57 18.10.2022 (обновлено: 18:24 18.10.2022)
Совет Федерации не планирует отменять трансляции заседаний в интернете
Тимченко заявил, что Совфед не планирует отменять трансляции заседаний в интернете
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Совет Федерации не планирует отменять трансляции своих пленарных заседаний в интернете, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.
Совет Госдумы
принял решение ограничить онлайн-трансляции заседаний палаты, ограничения связаны с законодательным обеспечением спецоперации, сообщил ранее РИА Новости источник в Думе.
"Не закрываем, трансляция сохранится", - сообщил Тимченко.
В свою очередь, начальник пресс-службы Совфеда Владислав Пономаренко сообщил, палата не планирует отменять трансляции не только пленарных заседаний, но и заседаний комитетов и других мероприятий.
"Могу сказать, что в Совете Федерации остаётся настрой на максимальную открытость, эффективную популяризацию парламентской деятельности. Как и прежде, планируем транслировать пленарные заседания, заседания комитетов и другие парламентские форматы в прямом эфире на доступных площадках", - сказал он журналистам.
Пономаренко напомнил, что во вторник аккаунты Совфеда в YouTube
были заблокированы, поэтому трансляции будут вестись в ВКонтакте, на RuTube
, в других социальных сетях.