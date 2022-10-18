https://ria.ru/20221018/terrorizm-1824915897.html

В ШОС заявили о попытках перегруппировки международных террористов

В ШОС заявили о попытках перегруппировки международных террористов - РИА Новости, 18.10.2022

В ШОС заявили о попытках перегруппировки международных террористов

Международные террористические организации ищут возможности для перегруппировки и совершения резонансных терактов, заявил директор исполнительного комитета... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T16:42

2022-10-18T16:42

2022-10-18T16:42

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ДУШАНБЕ, 18 окт – РИА Новости. Международные террористические организации ищут возможности для перегруппировки и совершения резонансных терактов, заявил директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) Руслан Мирзаев."Международные террористические организации стараются сохранить свою активность. Эксперты отмечают попытки этих организаций осуществить перегруппировку своих сил и наращивать свой боевой потенциал за счет вербовки новых рекрутов", - сказал он на конференции в Душанбе.По его словам, террористы ищут дополнительные источники финансирования с целью совершения резонансных терактов с большим количеством жертв.Региональной антитеррористической структурой учтено 10 тысяч разыскиваемых за совершения преступлений террористического характера и более 200 террористических, экстремистских и сепаратистских организаций, деятельность которых запрещена на территории государств ШОС, отметил Мирзаев."В 2021 году на территории государств-членов ШОС было задержано 1500 разыскиваемых лиц, предотвращены более 40 терактов. Терроризм все больше приобретает черты политизированной криминальной деятельности", - добавил он.Во вторник в Душанбе начала работу конференция высокого уровня на тему "Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и управления в целях противодействия терроризму и предотвращения передвижения террористов". Она организована совместно управлением ООН по борьбе с терроризмом, правительством Таджикистана, региональным центром превентивной дипломатии для Центральной Азии, ОБСЕ и ЕС.

https://ria.ru/20221014/terrorizm-1823951885.html

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