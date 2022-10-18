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Театр имени В.Ф. Комиссаржевской - РИА Новости, 18.10.2022
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Театр имени В.Ф. Комиссаржевской
Театр имени В.Ф. Комиссаржевской - РИА Новости, 18.10.2022
Театр имени В.Ф. Комиссаржевской
История Санкт-Петербургского академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской началась 18 октября 1942 года, когда в блокадном Ленинграде (ныне... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T00:32
2022-10-18T00:32
справки
ленинград
театр имени в.ф. комиссаржевской
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История Санкт-Петербургского академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской началась 18 октября 1942 года, когда в блокадном Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) спектаклем по пьесе Константина Симонова "Русские люди" открылся новый театр, названный "Городской". Труппу театра составляли актеры, которые не эвакуировались из осажденного города, – артисты Радиокомитета, Театра драмы имени А.С. Пушкина, позже присоединились актеры Нового ТЮЗа и Агитвзвода Дома Красной Армии.Спектакли начинались около пяти часов вечера, чтобы постановка завершилась до наступления комендантского часа. Во время артобстрелов актеры прекращали игру и вместе со зрителями спускались в бомбоубежище. После отмены воздушной тревоги спектакль продолжался. Театр открылся в помещении Театра комедии; в 1943-1944 годах театр работал в помещении Малого Оперного театра; в 1944 году получил здание, в котором продолжает работать до сих пор, – театр, где в 1904-1906 годах играла со своей труппой Вера Комиссаржевская.Осенью 1944 года театр стал называться Ленинградским драматическим.После войны на сцене шли спектакли "Женитьба Белугина" Александра Островского, "Нахлебник" Ивана Тургенева, "Три сестры" Антона Чехова. Большим успехом пользовался "Дон Сезар де Базан" (1948) Филиппа Дюмануара и Адольфа Д’Эннери, поставленный режиссером Владимиром Кожичем, с артистом Владимиром Честноковым в главной роли.В 1950-1960-е годы в театре работали режиссеры Владислав Андрушкевич и Мар Сулимов, начинали режиссеры Александр Белинский и Игорь Владимиров. Сцена театра стала стартовой площадкой для актеров Алисы Фрейндлих и Игоря Дмитриева. Ставились произведения таких авторов, как Александр Галич, Даниил Гранин, Эмиль Брагинский.В 1959 году Ленинградскому государственному драматическому театру было присвоено имя известной русской актрисы Веры Комиссаржевской. Его возглавил режиссер и театральный педагог Мар Сулимов. В 1966-1991 годы театром руководил актер и режиссер Рубен Агамирзян.В репертуаре ставка делалась на новую отечественную драму, на афишах были имена писателей Чингиза Айтматова, Василя Быкова, Нодара Думбадзе. Современная тема на сцене стала приоритетной – осуществлялись постановки драматургов Григория Горина и Михаила Шатрова.С 1992 года художественным руководителем Театра имени В.Ф. Комиссаржевской является Виктор Новиков. Директор театра – Вадим Зайцев. В настоящее время на сцене театра представлены спектакли как классиков Уильяма Шекспира, Николая Гоголя, Антона Чехова, Жана-Батиста Мольера, Ивана Гончарова, Генрика Ибсена, Сомерсета Моэма, Вильгельма Гауфа, так и современников – Михаила Жванецкого, Кшиштофа Бизе, Ингмара Вилквиста и др. В театре играют народные артисты Тамара Абросимова, Георгий Корольчук, Иван Краско, заслуженные артисты Ольга Белявская, Владимир Богданов, Александр Большаков, Сергей Бызгу, Маргарита Бычкова, Александр Вонтов, Евгений Ганелин, Анатолий Горин, Евгений Иванов, Евгения Игумнова, Татьяна Кузнецова, Анастасия Мельникова, Наталья Орлова, Валентина Панина, Нелли Попова, Татьяна Самарина, Елена Симонова, Анатолий Худолеев, Наталья Четверикова. Среди премьер сезона 2021/2022 – спектакли "Трепет моего сердца" (2021) по произведению израильского драматурга Ханоха Левина, "Моя дорогая Нélène" (2022) по пьесе Антона Чехова "Дядя Ваня", "Беглянки" (2022) по пьесе Кристофа Дютюрона. В новом сезоне планируется выпуск спектакля "Тот самый Мюнхгаузен" по пьесе Григория Горина "Самый правдивый", а также возобновление постановки "В осколках собственного счастья" (2016) по произведениям Михаила Жванецкого. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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справки, ленинград, театр имени в.ф. комиссаржевской
Справки, Ленинград, Театр имени В.Ф. Комиссаржевской
00:32 18.10.2022
 

Театр имени В.Ф. Комиссаржевской

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в медиабанкТеатр имени В.Ф. Комиссаржевской. Архив
Театр имени В.Ф. Комиссаржевской. Архив - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Игорь Руссак
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История Санкт-Петербургского академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской началась 18 октября 1942 года, когда в блокадном Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) спектаклем по пьесе Константина Симонова "Русские люди" открылся новый театр, названный "Городской".
Труппу театра составляли актеры, которые не эвакуировались из осажденного города, – артисты Радиокомитета, Театра драмы имени А.С. Пушкина, позже присоединились актеры Нового ТЮЗа и Агитвзвода Дома Красной Армии.
Спектакли начинались около пяти часов вечера, чтобы постановка завершилась до наступления комендантского часа. Во время артобстрелов актеры прекращали игру и вместе со зрителями спускались в бомбоубежище. После отмены воздушной тревоги спектакль продолжался.
Театр открылся в помещении Театра комедии; в 1943-1944 годах театр работал в помещении Малого Оперного театра; в 1944 году получил здание, в котором продолжает работать до сих пор, – театр, где в 1904-1906 годах играла со своей труппой Вера Комиссаржевская.
Осенью 1944 года театр стал называться Ленинградским драматическим.
После войны на сцене шли спектакли "Женитьба Белугина" Александра Островского, "Нахлебник" Ивана Тургенева, "Три сестры" Антона Чехова. Большим успехом пользовался "Дон Сезар де Базан" (1948) Филиппа Дюмануара и Адольфа Д’Эннери, поставленный режиссером Владимиром Кожичем, с артистом Владимиром Честноковым в главной роли.
В 1950-1960-е годы в театре работали режиссеры Владислав Андрушкевич и Мар Сулимов, начинали режиссеры Александр Белинский и Игорь Владимиров. Сцена театра стала стартовой площадкой для актеров Алисы Фрейндлих и Игоря Дмитриева. Ставились произведения таких авторов, как Александр Галич, Даниил Гранин, Эмиль Брагинский.
В 1959 году Ленинградскому государственному драматическому театру было присвоено имя известной русской актрисы Веры Комиссаржевской. Его возглавил режиссер и театральный педагог Мар Сулимов. В 1966-1991 годы театром руководил актер и режиссер Рубен Агамирзян.
В репертуаре ставка делалась на новую отечественную драму, на афишах были имена писателей Чингиза Айтматова, Василя Быкова, Нодара Думбадзе. Современная тема на сцене стала приоритетной – осуществлялись постановки драматургов Григория Горина и Михаила Шатрова.
С 1992 года художественным руководителем Театра имени В.Ф. Комиссаржевской является Виктор Новиков. Директор театра – Вадим Зайцев.
В настоящее время на сцене театра представлены спектакли как классиков Уильяма Шекспира, Николая Гоголя, Антона Чехова, Жана-Батиста Мольера, Ивана Гончарова, Генрика Ибсена, Сомерсета Моэма, Вильгельма Гауфа, так и современников – Михаила Жванецкого, Кшиштофа Бизе, Ингмара Вилквиста и др.
В театре играют народные артисты Тамара Абросимова, Георгий Корольчук, Иван Краско, заслуженные артисты Ольга Белявская, Владимир Богданов, Александр Большаков, Сергей Бызгу, Маргарита Бычкова, Александр Вонтов, Евгений Ганелин, Анатолий Горин, Евгений Иванов, Евгения Игумнова, Татьяна Кузнецова, Анастасия Мельникова, Наталья Орлова, Валентина Панина, Нелли Попова, Татьяна Самарина, Елена Симонова, Анатолий Худолеев, Наталья Четверикова.
Среди премьер сезона 2021/2022 – спектакли "Трепет моего сердца" (2021) по произведению израильского драматурга Ханоха Левина, "Моя дорогая Нélène" (2022) по пьесе Антона Чехова "Дядя Ваня", "Беглянки" (2022) по пьесе Кристофа Дютюрона.
В новом сезоне планируется выпуск спектакля "Тот самый Мюнхгаузен" по пьесе Григория Горина "Самый правдивый", а также возобновление постановки "В осколках собственного счастья" (2016) по произведениям Михаила Жванецкого.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиЛенинградТеатр имени В.Ф. Комиссаржевской
 
 
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