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В Николаевской области частично пропало электричество, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 18.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221018/svo-1824770153.html
В Николаевской области частично пропало электричество, пишут украинские СМИ
В Николаевской области частично пропало электричество, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 18.10.2022
В Николаевской области частично пропало электричество, пишут украинские СМИ
Украинские СМИ пишут, что электричество частично пропало ночью в Николаевской области Украины. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T06:45
2022-10-18T06:57
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
николаевская область
украина
киев
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Украинские СМИ пишут, что электричество частично пропало ночью в Николаевской области Украины.Ранее о воздушной тревоге сообщали власти в Киеве. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что воздушная тревога была объявлена и "в нескольких областях", в частности, в Киевской и Днепропетровской областях, а также Запорожской области - на подконтрольных украинским военным территориях.Как передает украинское агентство УНИАН, губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что власти пытаются разобраться с ситуацией.К утру вторника в Николаевской области дважды объявляли воздушную тревогу - в 1.47 и в 6.35 (совпадает с мск).
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николаевская область
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в мире, жкх, николаевская область, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Николаевская область, Украина, Киев
06:45 18.10.2022 (обновлено: 06:57 18.10.2022)
 
В Николаевской области частично пропало электричество, пишут украинские СМИ

Украинские СМИ пишут, что электричество частично пропало в Николаевской области Украины

CC0 / ehendel / Лампочка
Лампочка - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
CC0 / ehendel /
Лампочка. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Украинские СМИ пишут, что электричество частично пропало ночью в Николаевской области Украины.
Ранее о воздушной тревоге сообщали власти в Киеве. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что воздушная тревога была объявлена и "в нескольких областях", в частности, в Киевской и Днепропетровской областях, а также Запорожской области - на подконтрольных украинским военным территориях.
Как передает украинское агентство УНИАН, губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что власти пытаются разобраться с ситуацией.
К утру вторника в Николаевской области дважды объявляли воздушную тревогу - в 1.47 и в 6.35 (совпадает с мск).
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