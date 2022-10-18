https://ria.ru/20221018/svo-1824770153.html

В Николаевской области частично пропало электричество, пишут украинские СМИ

В Николаевской области частично пропало электричество, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 18.10.2022

В Николаевской области частично пропало электричество, пишут украинские СМИ

Украинские СМИ пишут, что электричество частично пропало ночью в Николаевской области Украины. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T06:45

2022-10-18T06:45

2022-10-18T06:57

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Украинские СМИ пишут, что электричество частично пропало ночью в Николаевской области Украины.Ранее о воздушной тревоге сообщали власти в Киеве. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что воздушная тревога была объявлена и "в нескольких областях", в частности, в Киевской и Днепропетровской областях, а также Запорожской области - на подконтрольных украинским военным территориях.Как передает украинское агентство УНИАН, губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что власти пытаются разобраться с ситуацией.К утру вторника в Николаевской области дважды объявляли воздушную тревогу - в 1.47 и в 6.35 (совпадает с мск).

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаевская область

украина

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