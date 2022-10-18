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В Николаевской области частично пропало электричество, пишут украинские СМИ
В Николаевской области частично пропало электричество, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 18.10.2022
В Николаевской области частично пропало электричество, пишут украинские СМИ
Украинские СМИ пишут, что электричество частично пропало ночью в Николаевской области Украины. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T06:45
2022-10-18T06:45
2022-10-18T06:57
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Украинские СМИ пишут, что электричество частично пропало ночью в Николаевской области Украины.Ранее о воздушной тревоге сообщали власти в Киеве. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что воздушная тревога была объявлена и "в нескольких областях", в частности, в Киевской и Днепропетровской областях, а также Запорожской области - на подконтрольных украинским военным территориях.Как передает украинское агентство УНИАН, губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что власти пытаются разобраться с ситуацией.К утру вторника в Николаевской области дважды объявляли воздушную тревогу - в 1.47 и в 6.35 (совпадает с мск).
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Николаевская область, Украина, Киев
06:45 18.10.2022 (обновлено: 06:57 18.10.2022)
В Николаевской области частично пропало электричество, пишут украинские СМИ
Украинские СМИ пишут, что электричество частично пропало в Николаевской области Украины