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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221018/svo-1824766231.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.10.2022
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T05:16
2022-10-18T06:44
специальная военная операция на украине
киев
украина
в мире
россия
днепропетровская область
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Киеве объявили воздушную тревогу, сообщила городская администрация в Telegram-канале.Украинское издание "Зеркало недели" также уточнило, что такая же мера действует в нескольких регионах, в частности, в Киевской и Днепропетровской областях, а также Запорожской области — на подконтрольных украинским военным территориях. Кроме того, она прозвучала в Черкасской и Полтавской областях.Через некоторое время тревогу в столице отменили, но спустя 20 минут ее возобновили.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре неделю назад, 10 октября, через два дня после организованного Киевом теракта на Крымском мосту. Как заявлял президент России Владимир Путин, взрывом на мосту Украина поставила себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Лидер страны Владимир Путин сообщил 14 октября, что российские военные не наносили удары сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стали постепенно "добирать".
https://ria.ru/20221018/svo-1824759552.html
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киев
украина
россия
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киев, украина, в мире, россия, днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, В мире, Россия, Днепропетровская область, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
05:16 18.10.2022 (обновлено: 06:44 18.10.2022)
 
В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве власти объявили воздушную тревогу

© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Киеве объявили воздушную тревогу, сообщила городская администрация в Telegram-канале.
"Внимание, в Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытие", — говорится в публикации.
Украинское издание "Зеркало недели" также уточнило, что такая же мера действует в нескольких регионах, в частности, в Киевской и Днепропетровской областях, а также Запорожской области — на подконтрольных украинским военным территориях. Кроме того, она прозвучала в Черкасской и Полтавской областях.
Через некоторое время тревогу в столице отменили, но спустя 20 минут ее возобновили.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре неделю назад, 10 октября, через два дня после организованного Киевом теракта на Крымском мосту. Как заявлял президент России Владимир Путин, взрывом на мосту Украина поставила себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
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Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Лидер страны Владимир Путин сообщил 14 октября, что российские военные не наносили удары сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стали постепенно "добирать".
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Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаВ миреРоссияДнепропетровская областьЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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