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Военные КНДР провели стрельбы в сторону Японского и Желтого морей - РИА Новости, 18.10.2022
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Военные КНДР провели стрельбы в сторону Японского и Желтого морей
Военные КНДР провели стрельбы в сторону Японского и Желтого морей - РИА Новости, 18.10.2022
Военные КНДР провели стрельбы в сторону Японского и Желтого морей
Военные КНДР в ночь на среду вновь провели артиллерийские стрельбы в сторону Японского и Желтого морей, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T19:42
2022-10-18T19:59
в мире
желтое море
южная корея
японское море
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Военные КНДР в ночь на среду вновь провели артиллерийские стрельбы в сторону Японского и Желтого морей, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.По данным южнокорейского командования, Северная Корея выпустила 100 залпов в сторону Желтого моря с западного побережья и 150 – в сторону Японского моря с восточного побережья.Снаряды упали в пределах морских буферных зон, установленных двумя Кореями в соответствии с межкорейским соглашением 2018 года о снижении напряженности, говорится в заявлении.На прошлой неделе, согласно Сеулу, Пхеньян дважды проводил артиллерийские стрельбы в восточном и западном направлениях. Генштаб северокорейской армии тогда заявил, что речь об ответе на провокационные действия противника.
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южная корея
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в мире, желтое море, южная корея, японское море
В мире, Желтое море, Южная Корея, Японское море
19:42 18.10.2022 (обновлено: 19:59 18.10.2022)
 
Военные КНДР провели стрельбы в сторону Японского и Желтого морей

AP: КНДР выпустила сто залпов в сторону Желтого моря и 150 — в сторону Японского моря

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Военные КНДР в ночь на среду вновь провели артиллерийские стрельбы в сторону Японского и Желтого морей, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
По данным южнокорейского командования, Северная Корея выпустила 100 залпов в сторону Желтого моря с западного побережья и 150 – в сторону Японского моря с восточного побережья.
Снаряды упали в пределах морских буферных зон, установленных двумя Кореями в соответствии с межкорейским соглашением 2018 года о снижении напряженности, говорится в заявлении.
На прошлой неделе, согласно Сеулу, Пхеньян дважды проводил артиллерийские стрельбы в восточном и западном направлениях. Генштаб северокорейской армии тогда заявил, что речь об ответе на провокационные действия противника.
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 05:17
Токио заявил, что новые ядерные боеголовки КНДР могут достичь Японии
 
В миреЖелтое мореЮжная КореяЯпонское море
 
 
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