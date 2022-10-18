https://ria.ru/20221018/strelby-1824972755.html

Военные КНДР провели стрельбы в сторону Японского и Желтого морей

Военные КНДР провели стрельбы в сторону Японского и Желтого морей - РИА Новости, 18.10.2022

Военные КНДР провели стрельбы в сторону Японского и Желтого морей

Военные КНДР в ночь на среду вновь провели артиллерийские стрельбы в сторону Японского и Желтого морей, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T19:42

2022-10-18T19:42

2022-10-18T19:59

в мире

желтое море

южная корея

японское море

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Военные КНДР в ночь на среду вновь провели артиллерийские стрельбы в сторону Японского и Желтого морей, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.По данным южнокорейского командования, Северная Корея выпустила 100 залпов в сторону Желтого моря с западного побережья и 150 – в сторону Японского моря с восточного побережья.Снаряды упали в пределах морских буферных зон, установленных двумя Кореями в соответствии с межкорейским соглашением 2018 года о снижении напряженности, говорится в заявлении.На прошлой неделе, согласно Сеулу, Пхеньян дважды проводил артиллерийские стрельбы в восточном и западном направлениях. Генштаб северокорейской армии тогда заявил, что речь об ответе на провокационные действия противника.

https://ria.ru/20221013/kndr-1823566776.html

желтое море

южная корея

японское море

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, желтое море, южная корея, японское море