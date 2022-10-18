https://ria.ru/20221018/strelby-1824972755.html
Военные КНДР провели стрельбы в сторону Японского и Желтого морей
Военные КНДР провели стрельбы в сторону Японского и Желтого морей - РИА Новости, 18.10.2022
Военные КНДР провели стрельбы в сторону Японского и Желтого морей
Военные КНДР в ночь на среду вновь провели артиллерийские стрельбы в сторону Японского и Желтого морей, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T19:42
2022-10-18T19:42
2022-10-18T19:59
в мире
желтое море
южная корея
японское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810171783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e3ae3e82b10a4442f33dcd0fa07127c.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Военные КНДР в ночь на среду вновь провели артиллерийские стрельбы в сторону Японского и Желтого морей, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.По данным южнокорейского командования, Северная Корея выпустила 100 залпов в сторону Желтого моря с западного побережья и 150 – в сторону Японского моря с восточного побережья.Снаряды упали в пределах морских буферных зон, установленных двумя Кореями в соответствии с межкорейским соглашением 2018 года о снижении напряженности, говорится в заявлении.На прошлой неделе, согласно Сеулу, Пхеньян дважды проводил артиллерийские стрельбы в восточном и западном направлениях. Генштаб северокорейской армии тогда заявил, что речь об ответе на провокационные действия противника.
https://ria.ru/20221013/kndr-1823566776.html
желтое море
южная корея
японское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810171783_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_9feb511ce58313b3e67d964246248450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, желтое море, южная корея, японское море
В мире, Желтое море, Южная Корея, Японское море
19:42 18.10.2022 (обновлено: 19:59 18.10.2022)
Военные КНДР провели стрельбы в сторону Японского и Желтого морей
AP: КНДР выпустила сто залпов в сторону Желтого моря и 150 — в сторону Японского моря