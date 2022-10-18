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Стрелявшего на Красной площади акциониста приговорили к пяти годам колонии - РИА Новости, 18.10.2022
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Стрелявшего на Красной площади акциониста приговорили к пяти годам колонии
Стрелявшего на Красной площади акциониста приговорили к пяти годам колонии - РИА Новости, 18.10.2022
Стрелявшего на Красной площади акциониста приговорили к пяти годам колонии
Тверской суд Москвы во вторник приговорил к пяти годам колонии акциониста Павла Крисевича, выстрелившего из охолощенного пистолета на Красной площади, сообщили... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T19:39
2022-10-18T19:41
происшествия
москва
павел крисевич
россия
санкт-петербург
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник приговорил к пяти годам колонии акциониста Павла Крисевича, выстрелившего из охолощенного пистолета на Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда столицы."Приговором Тверского суда Москвы Крисевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статей 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), ему назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.Уголовное дело о хулиганстве было возбуждено в конце июня прошлого года в связи с "акцией" Крисевича на Красной площади, в ходе которой молодой человек несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал один выстрел в себя. Как ранее сообщала РИА Новости защита Крисевича, в деле фигурируют трое потерпевших, которым, по версии следствия, активист причинил "моральный вред, выразившийся в виде испуга за свою жизнь и здоровье".Крисевич ранее уже устраивал подобные "перформансы". В ноябре 2020 года он у здания ФСБ в Москве поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.В конце января 2021 года его задержали во время другой "акции": на Старом Арбате молодой человек забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста.Еще один административный срок, 10 суток, Крисевич получил в начале прошлого мая за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.
https://ria.ru/20221018/galyaviev-1824842176.html
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происшествия, москва, павел крисевич, россия, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Москва, Павел Крисевич, Россия, Санкт-Петербург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
19:39 18.10.2022 (обновлено: 19:41 18.10.2022)
 
Стрелявшего на Красной площади акциониста приговорили к пяти годам колонии

Суд приговорил акциониста Крисевича, стрелявшего на Красной площади, к пяти годам колонии

© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в медиабанкАкционист Павел Крисевич в зале заседаний Тверского районного суда Москвы
Акционист Павел Крисевич в зале заседаний Тверского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
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Акционист Павел Крисевич в зале заседаний Тверского районного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник приговорил к пяти годам колонии акциониста Павла Крисевича, выстрелившего из охолощенного пистолета на Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда столицы.
"Приговором Тверского суда Москвы Крисевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статей 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), ему назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.
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Уголовное дело о хулиганстве было возбуждено в конце июня прошлого года в связи с "акцией" Крисевича на Красной площади, в ходе которой молодой человек несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал один выстрел в себя. Как ранее сообщала РИА Новости защита Крисевича, в деле фигурируют трое потерпевших, которым, по версии следствия, активист причинил "моральный вред, выразившийся в виде испуга за свою жизнь и здоровье".
Крисевич ранее уже устраивал подобные "перформансы". В ноябре 2020 года он у здания ФСБ в Москве поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.
В конце января 2021 года его задержали во время другой "акции": на Старом Арбате молодой человек забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста.
Еще один административный срок, 10 суток, Крисевич получил в начале прошлого мая за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.
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