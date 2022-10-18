https://ria.ru/20221018/semenovich-1824810045.html

"Научиться слушать": Семенович поделилась секретом выбора спутника жизни

"Научиться слушать": Семенович поделилась секретом выбора спутника жизни - РИА Новости, 18.10.2022

"Научиться слушать": Семенович поделилась секретом выбора спутника жизни

Анна Семенович поделилась секретами выбора спутника жизни. Певица рассказала о необходимости слушать партнера. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:23

2022-10-18T11:23

2022-10-18T11:23

шоубиз

анна семенович

отношения

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Анна Семенович поделилась секретами выбора спутника жизни. Певица рассказала о необходимости слушать партнера. Кроме того, Семенович подчеркнула, что партнер определяется не словами, а поступками. Ранее исполнительница рассказала о связи с женатым мужчиной. По словам певицы, она долго не могла прийти в себя после расставания.

https://ria.ru/20220114/semenovich-1767905664.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анна семенович, отношения