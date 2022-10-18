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"Научиться слушать": Семенович поделилась секретом выбора спутника жизни - РИА Новости, 18.10.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221018/semenovich-1824810045.html
"Научиться слушать": Семенович поделилась секретом выбора спутника жизни
"Научиться слушать": Семенович поделилась секретом выбора спутника жизни - РИА Новости, 18.10.2022
"Научиться слушать": Семенович поделилась секретом выбора спутника жизни
Анна Семенович поделилась секретами выбора спутника жизни. Певица рассказала о необходимости слушать партнера. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:23
2022-10-18T11:23
шоубиз
анна семенович
отношения
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Анна Семенович поделилась секретами выбора спутника жизни. Певица рассказала о необходимости слушать партнера. Кроме того, Семенович подчеркнула, что партнер определяется не словами, а поступками. Ранее исполнительница рассказала о связи с женатым мужчиной. По словам певицы, она долго не могла прийти в себя после расставания.
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анна семенович, отношения
Шоубиз, Анна Семенович, отношения
11:23 18.10.2022
 
"Научиться слушать": Семенович поделилась секретом выбора спутника жизни

Анна Семенович рассказала о качествах, которыми должен обладать каждый мужчина

© Фото : Instagram Анны СеменовичАнна Семенович
Анна Семенович - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : Instagram Анны Семенович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Анна Семенович поделилась секретами выбора спутника жизни. Певица рассказала о необходимости слушать партнера.

"Нужно научиться слушать. Мы всегда на свидании пытаемся произвести впечатление и очень много говорим. А нам надо научиться слушать мужчину", – рассказала артистка в своей соцсети.

Кроме того, Семенович подчеркнула, что партнер определяется не словами, а поступками.

"Если мужчина держит свое слово, помогает и что-то для вас делает – он вас любит. Значит, вы ему дороги", – добавила певица.

Ранее исполнительница рассказала о связи с женатым мужчиной. По словам певицы, она долго не могла прийти в себя после расставания.
Кадр из передачи Давай поженимся!
14 января, 18:30Шоубиз
Семенович выбрала себе мужчину на "Давай поженимся"
 
ШоубизАнна Семеновичотношения
 
 
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