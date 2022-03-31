Анна Семенович вспомнила о тяжелом расставании с женатым мужчиной

"Когда я узнала, что мой мужчина женат – не сразу, а я уже была в него влюблена, он от меня долго скрывал… Мне какое-то время было очень тяжело, я не могла от него уйти, я была молодая девчонка совсем. Но как-то мы едем на машине, он что-то конкретно врет, что скоро будет со мной. Я остановила машину на Садовом кольце и сказала: "Выходи", – поделилась Семенович.