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Анна Семенович вспомнила о тяжелом расставании с женатым мужчиной - РИА Новости, 31.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220331/semenovich-1781122548.html
Анна Семенович вспомнила о тяжелом расставании с женатым мужчиной
Анна Семенович вспомнила о тяжелом расставании с женатым мужчиной - РИА Новости, 31.03.2022
Анна Семенович вспомнила о тяжелом расставании с женатым мужчиной
Анна Семенович призналась, что состояла в отношениях с женатым мужчиной. Она отметила, что нашла в себе силы прекратить эту связь. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T19:03
2022-03-31T19:03
шоубиз
знаменитости
анна семенович
шоу-бизнес
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Анна Семенович призналась, что состояла в отношениях с женатым мужчиной. Она отметила, что нашла в себе силы прекратить эту связь.В интервью Алле Довлатовой она сказала, что после случившегося долго не могла прийти в себя.Ранее Семенович вспомнила свой последний разговор с Жанной Фриске. По словам Анны, артистка хотела родить еще одного ребенка.
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знаменитости, анна семенович, шоу-бизнес
19:03 31.03.2022
 
Анна Семенович вспомнила о тяжелом расставании с женатым мужчиной

Анна Семенович около трех месяцев восстанавливалась после расставания с женатым мужчиной

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПремия "Медиа-Менеджер России-2018"
Премия Медиа-Менеджер России-2018 - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Анна Семенович призналась, что состояла в отношениях с женатым мужчиной. Она отметила, что нашла в себе силы прекратить эту связь.

"Когда я узнала, что мой мужчина женат – не сразу, а я уже была в него влюблена, он от меня долго скрывал… Мне какое-то время было очень тяжело, я не могла от него уйти, я была молодая девчонка совсем. Но как-то мы едем на машине, он что-то конкретно врет, что скоро будет со мной. Я остановила машину на Садовом кольце и сказала: "Выходи", – поделилась Семенович.

В интервью Алле Довлатовой она сказала, что после случившегося долго не могла прийти в себя.

"Я рыдала месяца два-три, просто сходила с ума, мне было дико больно. Но потом я встретила другого, уже неженатого человека. И я поняла, что в тот момент поступила правильно. Иначе я бы похоронила себя во благ этого мужчины, который развлекался с двумя женщинами", – заключила певица.

Ранее Семенович вспомнила свой последний разговор с Жанной Фриске. По словам Анны, артистка хотела родить еще одного ребенка.
Анна Семенович - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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