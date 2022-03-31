Анна Семенович вспомнила о тяжелом расставании с женатым мужчиной
Анна Семенович около трех месяцев восстанавливалась после расставания с женатым мужчиной
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Анна Семенович призналась, что состояла в отношениях с женатым мужчиной. Она отметила, что нашла в себе силы прекратить эту связь.
"Когда я узнала, что мой мужчина женат – не сразу, а я уже была в него влюблена, он от меня долго скрывал… Мне какое-то время было очень тяжело, я не могла от него уйти, я была молодая девчонка совсем. Но как-то мы едем на машине, он что-то конкретно врет, что скоро будет со мной. Я остановила машину на Садовом кольце и сказала: "Выходи", – поделилась Семенович.
В интервью Алле Довлатовой она сказала, что после случившегося долго не могла прийти в себя.
"Я рыдала месяца два-три, просто сходила с ума, мне было дико больно. Но потом я встретила другого, уже неженатого человека. И я поняла, что в тот момент поступила правильно. Иначе я бы похоронила себя во благ этого мужчины, который развлекался с двумя женщинами", – заключила певица.
Ранее Семенович вспомнила свой последний разговор с Жанной Фриске. По словам Анны, артистка хотела родить еще одного ребенка.
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