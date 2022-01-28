"Хотели еще одного ребенка": Семенович о последнем разговоре с Фриске
Семенович рассказала о планах Фриске и Шепелева на второго ребенка
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Анна Семенович рассказала о последнем разговоре с Жанной Фриске. Благодаря Дмитрию Шепелеву, звездам удалось пообщаться по телефону за пару месяцев до смерти певицы.
"Мне повезло, я с ней успела пообщаться месяца за два до того, как она ушла из жизни. Мы с Димой вели корпоратив. Я спросила, как Жанна. Он говорит: "Ты знаешь, ей получше". Это как раз было улучшение. И он говорит: "Хочешь с ней поговорить?". Конечно, хочу. Он ее набрал. Она совершенно была в себе, мы с ней мило поговорили", – рассказала Семенович.
В программе "Судьба человека" Анна отметила, что Жанна с Дмитрием хотела родить еще одного ребенка.
"Она мне говорила: "Анечка, рожай ребенка, это такое счастье! Я каждое утро просыпаюсь и жду, когда Платошка своими ножками топает по полу, я знаю, что он бежит ко мне". Говорила, что они с Димой хотели еще одного ребенка. Она была полностью уверена, что выздоровеет", – заключила Семенович.
Анна призналась, что сейчас не общается с Шепелевым. После смерти Фриске между родственниками и мужем разгорелся конфликт по поводу Платона. По словам близких артистки и некоторых коллег, Дмитрий запретил им общаться с ребенком.
Платон родился 7 апреля 2013 года. Жанна умерла 15 июня 2015.
В конце марта 2021 года Шепелев стал отцом во второй раз. У него появился сын Тихон. Мать ребенка — дизайнер Екатерина Тулупова.