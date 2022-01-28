https://ria.ru/20220128/semenovich-1769974263.html

"Хотели еще одного ребенка": Семенович о последнем разговоре с Фриске

"Хотели еще одного ребенка": Семенович о последнем разговоре с Фриске - РИА Новости, 28.01.2022

"Хотели еще одного ребенка": Семенович о последнем разговоре с Фриске

Анна Семенович рассказала о последнем разговоре с Жанной Фриске. Благодаря Дмитрию Шепелеву, звездам удалось пообщаться по телефону за пару месяцев до смерти... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:39

2022-01-28T14:39

2022-01-28T14:39

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Анна Семенович рассказала о последнем разговоре с Жанной Фриске. Благодаря Дмитрию Шепелеву, звездам удалось пообщаться по телефону за пару месяцев до смерти певицы.В программе "Судьба человека" Анна отметила, что Жанна с Дмитрием хотела родить еще одного ребенка.Анна призналась, что сейчас не общается с Шепелевым. После смерти Фриске между родственниками и мужем разгорелся конфликт по поводу Платона. По словам близких артистки и некоторых коллег, Дмитрий запретил им общаться с ребенком.Платон родился 7 апреля 2013 года. Жанна умерла 15 июня 2015.В конце марта 2021 года Шепелев стал отцом во второй раз. У него появился сын Тихон. Мать ребенка — дизайнер Екатерина Тулупова.

https://ria.ru/20210729/friske-1743391701.html

https://ria.ru/20220128/korchevnikov-1769944067.html

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шоу-бизнес, жанна фриске, анна семенович, знаменитости