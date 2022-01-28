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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220128/semenovich-1769974263.html
"Хотели еще одного ребенка": Семенович о последнем разговоре с Фриске
"Хотели еще одного ребенка": Семенович о последнем разговоре с Фриске - РИА Новости, 28.01.2022
"Хотели еще одного ребенка": Семенович о последнем разговоре с Фриске
Анна Семенович рассказала о последнем разговоре с Жанной Фриске. Благодаря Дмитрию Шепелеву, звездам удалось пообщаться по телефону за пару месяцев до смерти... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T14:39
2022-01-28T14:39
шоубиз
шоу-бизнес
жанна фриске
анна семенович
знаменитости
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Анна Семенович рассказала о последнем разговоре с Жанной Фриске. Благодаря Дмитрию Шепелеву, звездам удалось пообщаться по телефону за пару месяцев до смерти певицы.В программе "Судьба человека" Анна отметила, что Жанна с Дмитрием хотела родить еще одного ребенка.Анна призналась, что сейчас не общается с Шепелевым. После смерти Фриске между родственниками и мужем разгорелся конфликт по поводу Платона. По словам близких артистки и некоторых коллег, Дмитрий запретил им общаться с ребенком.Платон родился 7 апреля 2013 года. Жанна умерла 15 июня 2015.В конце марта 2021 года Шепелев стал отцом во второй раз. У него появился сын Тихон. Мать ребенка — дизайнер Екатерина Тулупова.
https://ria.ru/20210729/friske-1743391701.html
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шоу-бизнес, жанна фриске, анна семенович, знаменитости
14:39 28.01.2022
 
"Хотели еще одного ребенка": Семенович о последнем разговоре с Фриске

Семенович рассказала о планах Фриске и Шепелева на второго ребенка

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПремия "Медиа-Менеджер России-2018"
Премия Медиа-Менеджер России-2018 - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Анна Семенович рассказала о последнем разговоре с Жанной Фриске. Благодаря Дмитрию Шепелеву, звездам удалось пообщаться по телефону за пару месяцев до смерти певицы.

"Мне повезло, я с ней успела пообщаться месяца за два до того, как она ушла из жизни. Мы с Димой вели корпоратив. Я спросила, как Жанна. Он говорит: "Ты знаешь, ей получше". Это как раз было улучшение. И он говорит: "Хочешь с ней поговорить?". Конечно, хочу. Он ее набрал. Она совершенно была в себе, мы с ней мило поговорили", – рассказала Семенович.

В программе "Судьба человека" Анна отметила, что Жанна с Дмитрием хотела родить еще одного ребенка.

"Она мне говорила: "Анечка, рожай ребенка, это такое счастье! Я каждое утро просыпаюсь и жду, когда Платошка своими ножками топает по полу, я знаю, что он бежит ко мне". Говорила, что они с Димой хотели еще одного ребенка. Она была полностью уверена, что выздоровеет", – заключила Семенович.

Анна призналась, что сейчас не общается с Шепелевым. После смерти Фриске между родственниками и мужем разгорелся конфликт по поводу Платона. По словам близких артистки и некоторых коллег, Дмитрий запретил им общаться с ребенком.
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