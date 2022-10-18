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РЭЦ: участники обсудят продвижение АПК на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 18.10.2022
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РЭЦ: участники обсудят продвижение АПК на форуме "Сделано в России"
РЭЦ: участники обсудят продвижение АПК на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 18.10.2022
РЭЦ: участники обсудят продвижение АПК на форуме "Сделано в России"
Панельная дискуссия "Продвижение экспорта агропромышленного комплекса на зарубежных рынках в новых условиях. Российские павильоны" пройдет 21 октября на... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:39
2022-10-18T11:39
российский экспортный центр (рэц)
россия
китай
оаэ
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Панельная дискуссия "Продвижение экспорта агропромышленного комплекса на зарубежных рынках в новых условиях. Российские павильоны" пройдет 21 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."Дискуссия развернется вокруг вопросов о механизмах и инфраструктуре продвижения российской продукции агропромышленного комплекса на внешние рынки, в том числе через действующие демонстрационно-дегустационные павильоны продукции в иностранных государствах", - отметили в РЭЦ.Там добавили, что в настоящее время в России создана система продвижения экспорта продукции АПК на внешние рынки, включающая различные программы поддержки экспорта (транспортировка и сертификация продукции, поддержка деловых миссий и участия в профильных выставках, поиск покупателей, аналитика по рынкам) и инфраструктуру, содействующую продвижению продукции, такую как постоянно действующие демонстрационно-дегустационные павильоны продукции за рубежом, институт сельхоз-атташе Минсельхоза при посольствах России в зарубежных странах, торговые представительства за рубежом.Павильоны российской продукции АПК действуют начиная с 2017 года. В настоящее время они работают в четырех странах: в Китае, ОАЭ, Вьетнаме и Египте. До конца 2022 года планируется запуск еще двух площадок в Турции и Саудовской Аравии, которые также будут продвигать российскую агропродукцию на местные рынки.На панельной сессии планируется обсудить, как бизнес оценивает эффективность действующих механизмов поддержки и продвижения российского экспорта продукции АПК, насколько полезны павильоны АПК в обеспечении продаж продукции на внешние рынки и диверсификацию их поставок.Кроме того, будут подняты вопросы о том, как взаимодействуют и дополняют друг друга различные элементы инфраструктуры поддержки экспортеров за рубежом – павильоны, сельхоз-атташе Минсельхоза, представители РЭЦ, торгпредства, как бизнес успешно выходит на внешние рынки, как это работает и какие дополнительные механизмы поддержки востребованы и необходимы бизнесу для увеличения продаж.Собравшиеся узнают, кто основной потребитель услуг павильонов: МСП или крупный бизнес, какая специфика продвижения на отдельных рынках и как эффективно проводить рекламные кампании российской продукции АПК с целью повышения уровня узнаваемости и привлечения клиентов к продукции, продвигаемой на приоритетных зарубежных рынках."Ждем вас на панельной дискуссии "Продвижение экспорта агропромышленного комплекса на зарубежных рынках в новых условиях. Российские павильоны" на Международном экспортном форуме "Сделано в России". Участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте форума", - заключили в РЭЦ.
https://ria.ru/20221018/rets-1824803887.html
https://ria.ru/20221017/forum-1824535306.html
россия
китай
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российский экспортный центр (рэц), россия, китай, оаэ, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Китай, ОАЭ, Экономика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
11:39 18.10.2022
 

РЭЦ: участники обсудят продвижение АПК на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Панельная дискуссия "Продвижение экспорта агропромышленного комплекса на зарубежных рынках в новых условиях. Российские павильоны" пройдет 21 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"Дискуссия развернется вокруг вопросов о механизмах и инфраструктуре продвижения российской продукции агропромышленного комплекса на внешние рынки, в том числе через действующие демонстрационно-дегустационные павильоны продукции в иностранных государствах", - отметили в РЭЦ.
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Там добавили, что в настоящее время в России создана система продвижения экспорта продукции АПК на внешние рынки, включающая различные программы поддержки экспорта (транспортировка и сертификация продукции, поддержка деловых миссий и участия в профильных выставках, поиск покупателей, аналитика по рынкам) и инфраструктуру, содействующую продвижению продукции, такую как постоянно действующие демонстрационно-дегустационные павильоны продукции за рубежом, институт сельхоз-атташе Минсельхоза при посольствах России в зарубежных странах, торговые представительства за рубежом.
Павильоны российской продукции АПК действуют начиная с 2017 года. В настоящее время они работают в четырех странах: в Китае, ОАЭ, Вьетнаме и Египте. До конца 2022 года планируется запуск еще двух площадок в Турции и Саудовской Аравии, которые также будут продвигать российскую агропродукцию на местные рынки.
На панельной сессии планируется обсудить, как бизнес оценивает эффективность действующих механизмов поддержки и продвижения российского экспорта продукции АПК, насколько полезны павильоны АПК в обеспечении продаж продукции на внешние рынки и диверсификацию их поставок.
Кроме того, будут подняты вопросы о том, как взаимодействуют и дополняют друг друга различные элементы инфраструктуры поддержки экспортеров за рубежом – павильоны, сельхоз-атташе Минсельхоза, представители РЭЦ, торгпредства, как бизнес успешно выходит на внешние рынки, как это работает и какие дополнительные механизмы поддержки востребованы и необходимы бизнесу для увеличения продаж.
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Собравшиеся узнают, кто основной потребитель услуг павильонов: МСП или крупный бизнес, какая специфика продвижения на отдельных рынках и как эффективно проводить рекламные кампании российской продукции АПК с целью повышения уровня узнаваемости и привлечения клиентов к продукции, продвигаемой на приоритетных зарубежных рынках.
"Ждем вас на панельной дискуссии "Продвижение экспорта агропромышленного комплекса на зарубежных рынках в новых условиях. Российские павильоны" на Международном экспортном форуме "Сделано в России". Участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте форума", - заключили в РЭЦ.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияКитайОАЭЭкономикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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