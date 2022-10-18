https://ria.ru/20221018/rets-1824822042.html
РЭЦ: участники обсудят продвижение АПК на форуме "Сделано в России"
РЭЦ: участники обсудят продвижение АПК на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 18.10.2022
РЭЦ: участники обсудят продвижение АПК на форуме "Сделано в России"
Панельная дискуссия "Продвижение экспорта агропромышленного комплекса на зарубежных рынках в новых условиях. Российские павильоны" пройдет 21 октября на... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:39
2022-10-18T11:39
2022-10-18T11:39
российский экспортный центр (рэц)
россия
китай
оаэ
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Панельная дискуссия "Продвижение экспорта агропромышленного комплекса на зарубежных рынках в новых условиях. Российские павильоны" пройдет 21 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."Дискуссия развернется вокруг вопросов о механизмах и инфраструктуре продвижения российской продукции агропромышленного комплекса на внешние рынки, в том числе через действующие демонстрационно-дегустационные павильоны продукции в иностранных государствах", - отметили в РЭЦ.Там добавили, что в настоящее время в России создана система продвижения экспорта продукции АПК на внешние рынки, включающая различные программы поддержки экспорта (транспортировка и сертификация продукции, поддержка деловых миссий и участия в профильных выставках, поиск покупателей, аналитика по рынкам) и инфраструктуру, содействующую продвижению продукции, такую как постоянно действующие демонстрационно-дегустационные павильоны продукции за рубежом, институт сельхоз-атташе Минсельхоза при посольствах России в зарубежных странах, торговые представительства за рубежом.Павильоны российской продукции АПК действуют начиная с 2017 года. В настоящее время они работают в четырех странах: в Китае, ОАЭ, Вьетнаме и Египте. До конца 2022 года планируется запуск еще двух площадок в Турции и Саудовской Аравии, которые также будут продвигать российскую агропродукцию на местные рынки.На панельной сессии планируется обсудить, как бизнес оценивает эффективность действующих механизмов поддержки и продвижения российского экспорта продукции АПК, насколько полезны павильоны АПК в обеспечении продаж продукции на внешние рынки и диверсификацию их поставок.Кроме того, будут подняты вопросы о том, как взаимодействуют и дополняют друг друга различные элементы инфраструктуры поддержки экспортеров за рубежом – павильоны, сельхоз-атташе Минсельхоза, представители РЭЦ, торгпредства, как бизнес успешно выходит на внешние рынки, как это работает и какие дополнительные механизмы поддержки востребованы и необходимы бизнесу для увеличения продаж.Собравшиеся узнают, кто основной потребитель услуг павильонов: МСП или крупный бизнес, какая специфика продвижения на отдельных рынках и как эффективно проводить рекламные кампании российской продукции АПК с целью повышения уровня узнаваемости и привлечения клиентов к продукции, продвигаемой на приоритетных зарубежных рынках."Ждем вас на панельной дискуссии "Продвижение экспорта агропромышленного комплекса на зарубежных рынках в новых условиях. Российские павильоны" на Международном экспортном форуме "Сделано в России". Участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте форума", - заключили в РЭЦ.
https://ria.ru/20221018/rets-1824803887.html
https://ria.ru/20221017/forum-1824535306.html
россия
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, китай, оаэ, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Китай, ОАЭ, Экономика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Панельная дискуссия "Продвижение экспорта агропромышленного комплекса на зарубежных рынках в новых условиях. Российские павильоны" пройдет 21 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"Дискуссия развернется вокруг вопросов о механизмах и инфраструктуре продвижения российской продукции агропромышленного комплекса на внешние рынки, в том числе через действующие демонстрационно-дегустационные павильоны продукции в иностранных государствах", - отметили в РЭЦ.
Там добавили, что в настоящее время в России
создана система продвижения экспорта продукции АПК на внешние рынки, включающая различные программы поддержки экспорта (транспортировка и сертификация продукции, поддержка деловых миссий и участия в профильных выставках, поиск покупателей, аналитика по рынкам) и инфраструктуру, содействующую продвижению продукции, такую как постоянно действующие демонстрационно-дегустационные павильоны продукции за рубежом, институт сельхоз-атташе Минсельхоза при посольствах России в зарубежных странах, торговые представительства за рубежом.
Павильоны российской продукции АПК действуют начиная с 2017 года. В настоящее время они работают в четырех странах: в Китае, ОАЭ, Вьетнаме и Египте. До конца 2022 года планируется запуск еще двух площадок в Турции и Саудовской Аравии, которые также будут продвигать российскую агропродукцию на местные рынки.
На панельной сессии планируется обсудить, как бизнес оценивает эффективность действующих механизмов поддержки и продвижения российского экспорта продукции АПК, насколько полезны павильоны АПК в обеспечении продаж продукции на внешние рынки и диверсификацию их поставок.
Кроме того, будут подняты вопросы о том, как взаимодействуют и дополняют друг друга различные элементы инфраструктуры поддержки экспортеров за рубежом – павильоны, сельхоз-атташе Минсельхоза, представители РЭЦ, торгпредства, как бизнес успешно выходит на внешние рынки, как это работает и какие дополнительные механизмы поддержки востребованы и необходимы бизнесу для увеличения продаж.
Собравшиеся узнают, кто основной потребитель услуг павильонов: МСП или крупный бизнес, какая специфика продвижения на отдельных рынках и как эффективно проводить рекламные кампании российской продукции АПК с целью повышения уровня узнаваемости и привлечения клиентов к продукции, продвигаемой на приоритетных зарубежных рынках.
"Ждем вас на панельной дискуссии "Продвижение экспорта агропромышленного комплекса на зарубежных рынках в новых условиях. Российские павильоны" на Международном экспортном форуме "Сделано в России". Участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте форума", - заключили в РЭЦ.