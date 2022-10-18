https://ria.ru/20221018/rets-1824803887.html

РЭЦ: Россия открыла на Saudi Agriculture 2022 национальную экспозицию

РЭЦ: Россия открыла на Saudi Agriculture 2022 национальную экспозицию - РИА Новости, 18.10.2022

РЭЦ: Россия открыла на Saudi Agriculture 2022 национальную экспозицию

Более 50 российских производителей продукции и решений в сфере АПК принимают участие в 39-й Международной агропромышленной выставке Saudi Agriculture 2022,... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T10:51

2022-10-18T10:51

2022-10-18T10:51

российский экспортный центр (рэц)

саудовская аравия

россия

экономика

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Более 50 российских производителей продукции и решений в сфере АПК принимают участие в 39-й Международной агропромышленной выставке Saudi Agriculture 2022, которая проходит с 17 по 20 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."В этом году на выставке представлена крупнейшая коллективная экспозиция Made in Russia. На площади более 1150 квадратных метров в отдельном павильоне №5 Riyadh International Convention & Exhibition Center российские компании-лидеры презентуют мясную, молочную, зерновую и масложировую продукцию, кондитерские изделия, рыбу и морепродукты, оборудование и решения для АПК. Национальная экспозиция организована Российским экспортным центром при поддержке министерства сельского хозяйства России", - рассказали в РЭЦ.В торжественной церемонии открытия российской экспозиции приняли участие министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Сергей Козлов.Для экспортеров подготовлена насыщенная деловая программа с участием представителей Минсельхоза, РЭЦ, АНО "Российская система качества", а также представителей Россельхознадзора, Россельхозбанка, крупного бизнеса, отраслевых союзов и ассоциаций, а также иностранных почетных гостей и спикеров.В первый день выставки 17 октября состоялось пленарное заседание по перспективам развития взаимной торговли продукцией АПК между Россией и Саудовской Аравией. Кроме того, запланирована серия отраслевых круглых столов и более 350 b2b-переговоры российских предпринимателей с потенциальными иностранными партнерами.

https://ria.ru/20221017/forum-1824535306.html

саудовская аравия

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Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), саудовская аравия, россия, экономика