https://ria.ru/20221018/putin-1824861485.html

Путин поддержал призыв делать повторную вакцинацию от коронавируса

Путин поддержал призыв делать повторную вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 18.10.2022

Путин поддержал призыв делать повторную вакцинацию от коронавируса

Президент России Владимир Путин поддержал призывы губернатора Самарской области Дмитрий Азарова о повторной вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T13:49

2022-10-18T13:49

2022-10-18T13:56

общество

россия

владимир путин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

самарская область

дмитрий азаров

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал призывы губернатора Самарской области Дмитрий Азарова о повторной вакцинации от коронавируса.Азаров, говоря о ситуации в регионе, отметил, что в Самарской области темпы вакцинации чуть выше, чем в среднем по России. "Очень надеюсь, что прислушаются и сделают повторную вакцинацию", - сказал губернатор."Правильно. Я с вами полностью согласен, и я присоединяюсь к вашим призывам", - отреагировал глава государства.За прошедшие сутки более 10,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 604 человека, на 18,8% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 22 субъектах, снижение - в 50 регионах, ситуация не изменилась в 13 субъектах.Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 7,4 и снизился на 20,7%, уточнили в штабе. Рост числа госпитализаций произошел в восьми субъектах, в том числе в 4 - более чем в среднем по России.Показатель заболеваемости за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 64,26 и снизился на 35,3%. Рост заболеваемости отмечен в одном субъекте, в том числе более чем в среднем по стране.При этом снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечено в 84 регионах страны. Наибольшее снижение зафиксировано в Орловской области - на 52,2%, Воронежской области - на 49,5%, Костромской области - на 48%, Магаданской области - на 38,8% и Кемеровской области – на 38,4%.

https://ria.ru/20221015/covindex-1824243746.html

https://ria.ru/20221018/putin-1824828062.html

https://ria.ru/20221014/covid-19-1824014448.html

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общество, россия, владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, самарская область, дмитрий азаров, здоровье - общество