https://ria.ru/20221018/putin-1824828062.html

Заявление Путина о Европе восхитило британцев

Заявление Путина о Европе восхитило британцев - РИА Новости, 18.10.2022

Заявление Путина о Европе восхитило британцев

Читатели британской газеты Daily Express потребовали от Евросоюза прислушаться к предупреждению президента России Владимира Путина и не вводить потолок цен на... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T12:00

2022-10-18T12:00

2022-10-18T12:50

владимир путин

россия

европа

евросоюз

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express потребовали от Евросоюза прислушаться к предупреждению президента России Владимира Путина и не вводить потолок цен на газ. "ЕС покупает газ у китайцев по завышенным ценам, которые они покупали у России по заниженной цене. <...> Они (европейцы. — Прим. ред.) никогда не меняются", — написал один из комментаторов. "Они также покупают американский СПГ в четыре раза дороже, чем на внутреннем рынке США", — поддержал другой. "ЕС показал, насколько он глуп. Как вы можете заключить с поставщиком контракт, основанный на рыночных ценах, а затем заявить, что мы не платим, потому что это слишком дорого?" — спросил третий. "Большинству стран ЕС все еще нужно российское топливо", — отметил пользователь. "Создается впечатление, что ЕС считает установление ценового предела какой-то угрозой для России. Такое продолжающееся враждебное поведение приведет к тому, что ЕС просто лишит себя газа", — заключил читатель.О необходимости установить потолок цен на российский газ заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, это позволит затормозить рост цен на электричество. Однако министры энергетики стран ЕС не смогли согласовать введение такой меры — как сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, против были "несколько больших, сильных стран Европы".Новые предложения по энергетике Еврокомиссия должна представить на сегодняшнем заседании. Но, как писало агентство Блумберг, на фоне политических разногласий и опасений по поводу безопасности поставок ЕС решил воздержаться от немедленного введения потолка цен на газ.Президент Владимир Путин, комментируя идею об ограничении цен, отмечал, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Глава "Газпрома" Алексей Миллер, со своей стороны, заявил, что такие односторонние шаги со стороны ЕС будут нарушением существенных условий контракта, а это влечет за собой прекращение поставок.

https://ria.ru/20220921/gaz-1817969522.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221012/1823464916.html

https://ria.ru/20221018/evropa-1824760744.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

владимир путин, россия, европа, евросоюз, в мире